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斷食不一定等於善終 楊玉欣：現階段應強化緩和醫療

記者陳雨鑫／台北即時報導
病人自主權利法立法者、基隆市社會處處長楊玉欣認為，斷食不一定等於善終，社會應針對斷食善終的議題，盡速啟動對話，避免照顧者面對龐大壓力之下，對患者採取「斷食」方式照顧。（本報資料照片）
病人自主權利法立法者、基隆市社會處處長楊玉欣認為，斷食不一定等於善終，社會應針對斷食善終的議題，盡速啟動對話，避免照顧者面對龐大壓力之下，對患者採取「斷食」方式照顧。（本報資料照片）

台灣部立台中醫院復健科醫師畢柳鶯推動「斷食善終」，本意是協助不願繼續飽受疾病等之苦的患者，透過「斷食」加速死亡。但近年卻有民眾曲解其用意，讓已經沒有自我判斷能力的失智或是失能患者「斷食」。病人自主權利法立法者、基隆市社會處處長楊玉欣表示，斷食不一定意味著善終，台灣應該要審慎面對這個議題，且現階段應強化國內的緩和醫療。

楊玉欣表示，斷食的過程不一定是「舒服」的，善終應該是讓人有尊嚴且在最小的痛苦中死亡，不管是當事人或是家人的心理都能處於平靜、平安。因此，斷食不一定意味著善終。現階段台灣社會，對於不同的善終方式有了新的樣態，應藉此讓社會好好對話，也幫助政府或是立法委員等，建築具有社會共識的法制。

病人自主權利法2019年上路，病主法允許安寧緩和團隊，在「特定條件」下可終止管灌餵食，但至今尚未開放臨終患者拒絕經口進食。楊玉欣表示，目前法律上並未保障以斷食的方式，進行緩和醫療，但很顯然社會已開啟的斷食善終的討論，背後代表有其需求，只是在尚未有法律的保障下，台灣的緩和醫療得先加強，不管是擴大對象還是讓患者有更多選擇，都應思考強化的方向。

另外，為了確保患者的「自主權」以及「生存權」，並避免照顧者面對隱形照顧壓力下，做出替患者斷食的決定，社會現在必須要開始對話，特別是針對「沒有辦法表達意願」的患者，被斷食時該如何處理？

楊玉欣表示，現階段台灣對於「沒辦法表達意願」的患者，並沒有設置「代理決策」的制度，包含連病主法也沒有開放。主要是「代理決策」涉及他人生死，對生命自主尊嚴高度重視的歐美國家，大多認為代理決策對於患者的生命權、自主權，具有極高的侵害風險。台灣已處於高齡化社會，明年將邁入超高齡化社會，無論是斷食善終又或是代理決策等，都需要好好因應，透過對話尋求適當的解方。

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