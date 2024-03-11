公立醫院不漲能定錨？雙北265家院所申請漲掛號費

衛福部長薛瑞元表示，公立醫療機構不漲掛號費會產生定錨作用，對此民團悲觀以對。（本報資料照片）

衛福部取消掛號費調整備查制度且不再有上限，外界憂心掛號費愈來愈貴，衛福部長薛瑞元雖回應，開放上限不代表一定會漲價、公立醫療機構不漲價會產生定錨作用，但新北已有170家、北市有95家共265家醫療院所申請調漲，其中新北有三家向衛生局申請調整掛號費超過300元（台幣，下同，約9.55美元）。

對於薛瑞元表示，醫療院所擔心病人流失，不會喊漲價。對此，民團悲觀以對，消基會、醫改會這一、兩年將嚴密調查掛號費調漲情事。

民間監督健保 聯盟發言人滕西華表示，全台八成醫療機構為私立機構，公立醫院僅占二成，「這要如何產生定錨作用？」衛福部太小看市場機制，醫療政策及費用不能靠人性。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，新北有1800家診所，170家申請約占一成。他在新莊的診所仍維持150元，全台有1萬多家診所，一定有隱形天花板，互相牽制，診所怕病人流失不敢隨便調整，診所光漲到200元壓力就很大了，漲到300元以上非常少數，不是放寬上限大家就會馬上調漲，但在萬物皆漲情況下，未來仍有緩步上漲趨勢。

周慶明說，最根本問題還是健保總額不足，台北區健保浮動點值已經到0.8，代表健保點數一點僅能換到0.8元，形同打八折，讓大家都快受不了。新北一名診所醫師說，若一顆藥成本2元，健保價是1.6元，打八折為1.28元，開一顆藥虧一顆，長期就撐不下去。

新北衛生局專委、醫事科長楊時豪也說，申請調漲的診所多因掛號人事成本、調閱病歷、基本工資 調漲或是診所改用網路掛號，診所想調漲掛號費，與基本工資成長及健保點值打折確實最相關。

北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，北市申請掛號費調漲約95家，去年有205家，大多從150元調漲至200或300元，診所也怕掛號費太高嚇跑病人，基本上漲幅不會太大。

醫改會秘書長林雅惠說，「民眾關心的是掛號費多少才是合理範圍。」衛福部取消參考範圍又不願意訂定新的收費範圍，還要求公立醫院不要漲價，「真的令人不解」，顯得取消政策是「反反覆覆」，沒有進行任何評估。