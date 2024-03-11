「料理界央廚」沙茶醬中招 蘇丹紅恐流向各大餐廳

高雄市衛生局再檢出津棧公司進口的2萬1035公斤辣椒粉含蘇丹紅，已流向九縣市13家廠商，圖為衛生局日前赴津棧稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

津棧、佳廣等公司先前被檢出八批含蘇丹紅辣椒粉，津棧進口的另批辣椒粉再於8日被驗出含蘇丹紅，2萬1035公斤流向九縣市13家廠商，其中8988公斤銷往南投縣金福華食品，幾乎已全部製成沙茶醬流入市面，連藝人廖竣代言的「福華牌」沙茶醬也中招，恐流向各大餐廳，南投縣衛生局已通知139家下游廠商下架回收相關商品。

有「料理界央廚」之稱的金福華食品以沙茶醬起家，旗下有兩大品牌，「福華牌」生產調味料，「台灣真情」主攻冷凍調理食品及滷味市場，並有客製研發代工生產線，專為連鎖火鍋等餐飲業者調製醬料，全台多家連鎖餐飲品牌都用金福華的醬料，此次風暴恐波及多家知名餐飲業者。

高市衛生局表示，之前對津棧開罰二次共276萬元台幣（約8.78美元），昨再罰120萬台幣，並加重處分停業六個月。

這批問題辣椒粉含蘇丹紅成分5至22ppb，有效期限為2026年5月3日及6日，分別被銷往台北、桃園、台中、台南、高雄及新竹縣、南投、彰化、雲林等縣市13廠商。

台北益昌實業購入30公斤辣椒粉製成600公克的「二荊條辣椒細粉」50包，已全數售出，北市衛生局呼籲購買民眾立即停止食用。台南慈光食品購入的360公斤辣椒粉已製成B.B十三香辣油1萬9675罐，其中有1萬7000多罐出貨給全聯，衛生局通知下架回收，庫存2499罐封存，台南麻小二餐飲店的18公斤已全數用完。

桃園全一企業購入28公斤，全數封存；台中隆太生技購入30公斤，但昨未營業，衛生局今一早會稽查。高雄品領及宏信分別進貨420、364公斤，製成的沙茶粉全數售完，已通知回收；鼎記食品的150公斤仍在聯繫調查。

彰化縣王長發產業進貨三公斤，用於滷味滷汁及辣椒沾醬，部分製成椒麻醬於網路販賣，業者4日已暫停使用；堉華香料企業進貨84公斤，分裝出貨給台中及雲林食品業者，已勒令回收。新竹縣十全特好食品進貨560公斤，已投料140公斤客製「特製醬」612箱，尚未流通市面，全數封存。雲林琴益辣椒加工廠進貨1萬公斤數量最多，縣衛生局昨派員稽查全數封存，未流入市面。

南投金福華食品購入8988公斤，南投衛生局昨前往稽查，現場僅剩13.22公斤，其餘8974.78公斤製成包括自有品牌「福華、福寶」等沙茶醬及其他公司委製的產品共55款，已流向全台各地139家廠商，衛生局已通知下架回收，也要求業者每日回報下架回收量。

「福華牌」是金福華食品的主力品牌，找藝人廖竣代言沙茶醬。金福華食品昨聲明，公司1日已封存所有辣椒粉原料，改使用生鮮辣椒，將配合衛生局持續追蹤維護品質；金福華在地經營23年，奉公守法、製作良心專業產品，一直都是安全無虞，身為受害廠商之一，對津棧、佳廣公司深表遺憾。

另外，桃園市衛生局日前查出金禾味食品香料公司向保欣公司進貨有蘇丹紅疑慮的青辣椒粉，昨又發現金禾味的薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉二項再製品需回收，相關商品銷售給桃園等11縣市，除現場貨品封存，外縣市已通知下架。