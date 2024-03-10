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5大支柱推升 台股指數締10年翻倍佳績

記者蔡靜紋╱台北10日電
台股指數締10年翻倍佳績。（本報資料照片）
台股指數締10年翻倍佳績。（本報資料照片）

台股十年生聚，在2023年以1萬7930點收盤，締造指數十年間翻倍成長佳績，2024年初進一步衝破「萬九」大關，而推升指數走高來自五大支柱茁壯，包括上市公司家數、公司獲利、台股開戶人數、交易人數、成交量，最關鍵的是成交量日均值在十年間翻增逾二倍半。

發行量加權股價指數俗稱「台股」或「大盤」，2023年最後一交易日以1萬7930.81點作收。回顧台股開板以來走勢，曾在1989年6月19日首度出現「萬點」紀錄，當年指數最高衝到1萬0843.96點，年底收在9624.18點，隔年1990年2月12日還曾在盤中攀升至1萬2682.41點，然炒股泡沫化，當年指數最低下探2485.25點，一年之間高低點相差1萬0197.16點；此後，台股宛如大江東去，出現失落的25年，期間都在萬點之下擺盪，當中甚有六個年頭出現「3」字頭。

直至2015年台股才有機會再挑戰萬點大關，盤中數個交易日出現萬點，但無一交易日收盤可站上萬點，2016年呈現拉回走勢，終在2017年首度站上萬點，並於當年以1萬0642.86點封關，2018年再度失守，不過，2019年迄今已連續五個年頭在萬點之上，且有波段式墊高趨勢，2020年之後，底部在「萬四」都有強大支撐。

2023年以1萬7930.81點收盤，相較於2013年的8611.51點，十年間上漲108%。分析十年指數翻倍，可從上市公司家數、上市公司獲利、台股開戶人數、交等面向可以得到答案。

根據金管會統計，2023年底上市公司家數為971家，十年間增加133家；台股開戶數從2013年底的927萬人，一路攀升至2023年底的1251萬人，十年間快速增加近35%，相當於超過半數台灣民眾都有證券戶，而代表交易動能活躍的有交易人數在同期間更由295萬人，成長至564萬人，成長幅度逾九成，大於開戶人數成長率，顯示投資人投入台股的實際行動力。

「量比價更重要。如果人家不想進場，不可能創造價。」台股日成交值從2013年797億元（台幣，下同），到2021年創下3915億元新高紀錄，2023年也有2812億元歷史次高水準，證交所資深主管分析成交量放大原因來自開放當沖，「不只吸引主力當沖，外資也不少。」

台股交投熱絡程度甚至是逆「世」成長，據世界交易所聯合會（WFE）統計，2023年1-10月全體會員合計成交值年衰退13.4%，但台股2023年全年成交值逆勢成長12.8%，創下67.21兆元優異表現，日均成交值2812億元，較前一年增加16.1%，股票成交值周轉率亦高達121.2%，相較於十年前，2023年成交值及日均值皆成長約2.5倍。

而投資人勇於投入台股可歸納兩大原因，一是台灣企業的韌性，即便面臨美中貿易戰、新冠疫情爆發、俄烏戰爭、通膨等挑戰，仍可維持高獲利，另一是配息型ETF上市，亦大量吸引散戶進場。

台股 投資 疫情

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