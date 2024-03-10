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漲電價難補虧損 政院救台電擬補貼1500億

記者余弦妙／台北10日電
行政院對於補貼台電虧損是採支持態度，預計將補貼1500億元台幣，最快3月中旬拍板。（本報資料照片）
行政院對於補貼台電虧損是採支持態度，預計將補貼1500億元台幣，最快3月中旬拍板。（本報資料照片）

台電財務虧損問題影響接下來電價調漲幅度，經濟部長王美花日前表示，優先爭取政府補貼，並且對於爭取補貼有信心。據了解，行政院對於補貼台電虧損是採支持態度，預估有望撥補1500億（台幣，下同，約47.7億美元），最快在3月中旬拍板。

面對台電虧損，目前有兩個方向可挽救，首先是調漲電價，讓電價貼近成本拯救虧損缺口，其次則是由中央編列預算給予撥補。

不過，調漲電價涉及的影響層面過大，即便真的調漲，一口氣也無法調漲過多，漲幅過高恐怕也會影響物價飛速飆漲；因此，王美花也在先前喊話行政院，希望能夠由中央補貼一定的額度，期望值落在1000至1500億元。

對此，知情人士表示，行政院先前已和經濟部、台電開過會，也已經了解到台電虧損狀況，目前台電面臨賣一度電虧一度電的狀況，所以，對於台電提出希望能夠由中央撥補，政院的態度是抱持正面支持。

知情人士透露，撥補額度有望會是1500億元，預算來源將會從去年總稅收超徵的3860億元中，編列特別預算或是追加預算方式給予補貼，預計行政院最快將在3月中旬拍板。他強調，討論撥補額的進度一定會趕在電價審議委員會之前決定。

根據經濟部公布的報告指出，雖政府已連兩年分別編列預算增資1500億元及1000億元，並以特別預算補貼500億元，支持台電財務，因國際燃料價格仍處於高檔，售電成本仍高於售電價格。

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