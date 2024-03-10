18年未調整票價 國道客運擬漲價調幅最高23%

國道客運量持續下滑，根據公路局統計，去年全年搭乘總計5206.9萬人次，較疫情前減少近3000萬人次之多。（本報資料照片）

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，截至去年底，僅剩29家業者經營路線，不僅搭乘人次大幅縮水了三成六，總收入較疫情 前也幾乎砍半。中華民國 公共汽車客運商業同業公會全聯會上周重新提送運價調漲案，維持7%至23%調幅，公路局表示，目前在討論特定路線差別運價，預計3月中旬報部核定。

根據公路局統計，截至去年底，國道客運僅剩166路線，較疫前少了18條。去年全年搭乘5206.9萬人次，較疫前減少近3000萬人次，總收入為58億萬元台幣（約1.85億美元），更較疫情前減少了42.5億台幣，幾乎腰斬。

國道客運運價已近18年未調漲。公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田表示，上周提送方案到公路局，已達成共識，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅則以短途較多，為調漲7%至11%。

謝界田表示，客運業營運環境困難，希望交通部、公路局盡快核定。此外，在載客率持續下滑的情況下，希望採政府補貼方式，避免運價漲幅反映在票價上，影響旅客搭乘意願。

公路局指出，已收到全聯會補件版本，目前在討論加成路線（即特定路線差別運價）的標準，預計3月中旬報至交通部。