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18年未調整票價 國道客運擬漲價調幅最高23%

記者周湘芸／台北10日電
國道客運量持續下滑，根據公路局統計，去年全年搭乘總計5206.9萬人次，較疫情前減少近3000萬人次之多。（本報資料照片）
國道客運量持續下滑，根據公路局統計，去年全年搭乘總計5206.9萬人次，較疫情前減少近3000萬人次之多。（本報資料照片）

國道客運業營運環境不佳，根據公路局統計，截至去年底，僅剩29家業者經營路線，不僅搭乘人次大幅縮水了三成六，總收入較疫情前也幾乎砍半。中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會上周重新提送運價調漲案，維持7%至23%調幅，公路局表示，目前在討論特定路線差別運價，預計3月中旬報部核定。

根據公路局統計，截至去年底，國道客運僅剩166路線，較疫前少了18條。去年全年搭乘5206.9萬人次，較疫前減少近3000萬人次，總收入為58億萬元台幣（約1.85億美元），更較疫情前減少了42.5億台幣，幾乎腰斬。

國道客運運價已近18年未調漲。公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田表示，上周提送方案到公路局，已達成共識，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅則以短途較多，為調漲7%至11%。

謝界田表示，客運業營運環境困難，希望交通部、公路局盡快核定。此外，在載客率持續下滑的情況下，希望採政府補貼方式，避免運價漲幅反映在票價上，影響旅客搭乘意願。

公路局指出，已收到全聯會補件版本，目前在討論加成路線（即特定路線差別運價）的標準，預計3月中旬報至交通部。

疫情 中華民國

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