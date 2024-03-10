食安辦主任拿蘇丹紅比咖啡茶 立委轟放毒行為應下台
蘇丹紅食安風暴延燒，行政院食安辦主任許輔卻說，國際將蘇丹紅、咖啡、紅茶等都列為第三類致癌物，致癌風險未定。雖然許輔致歉失言，南投縣立委游顥認為，許輔沒有科學證據，就直接說茶、咖啡致癌，對南投茶農生計造成影響，許輔僅道歉不下台，台灣食安還有的救嗎？
行政院食安辦公室8日上午表示蘇丹紅與紅茶咖啡同被國際癌症研究機構列為第三類致癌物，下午隨即回應，上午記者會解說不夠詳盡造成誤解，要向受影響的朋友致歉，未來一定會更加謹慎，仍引來外界譁然。
游顥說，許輔將茶葉、咖啡和蘇丹紅放在一起類比，致癌跟抗癌天差地別，作為行政院食安辦公室主任，輕率對外發言，造成民眾恐慌，可恥的是他道歉還在一直強辯，毫無誠意可言，沒意識到已有多少農民因為他不負責任的發言而受到影響。
游顥強調，茶葉是南投縣農業經濟命脈，而與茶葉一樣具抗癌、防癌功效的咖啡，台灣一年市場年產值約台幣800多億，種植面積也一直在擴大，許輔的一句失言，無疑是將南投縣茶葉及咖啡的農民及從業人員推入滅絕的深淵。食安辦公室主任不是失言，更是一種放毒行為，應下台以示負責。
游顥表示，既然許輔要用道歉來帶過，就看看是否司法、監察有無公理正義來嚴懲這樣惡質官員。他不排除到相關派出所或分局舉發許輔造謠。
對於食安辦的說法，台北市長蔣萬安9日受訪時說，當然不認同，對於食安的議題，必須要非常嚴肅看待，而且既然問題發生，就要趕快面對問題解決問題，把問題找出來，即刻改善，避免未來事情再次發生，也還是希望中央即刻對外說明清楚，接下來要如何把現在已經爆發的食安問題做處理，地方政府都是以最嚴格的態度來為市民朋友把關。
蔣萬安說，早上有喝咖啡，沒有吃到蘇丹紅，中央政府應該即刻趕快解決問題，現在談這些，其實民眾都無法接受，既然事情已經爆發，應該趕快做補救，希望中央跟地方政府做好聯防的工作，市府在第一線做專案稽查，料敵從寬禦敵從嚴，需要下架回收，即刻要求下架收，對於違規廠商，一定依法重罰，市府態度相當堅定。
桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書指出，其實環境部化學物質管理署資料庫很容易查到相關分類和資料，資料庫說明工業用的染料不論是蘇丹、蘇丹紅都被列為第四類毒性化學物質。
至於什麼是第四類毒性化學物質？蘇俊賓說，環境部明確定義為化學物質具有內分泌干擾素特性或有汙染環境、危害人體健康者。食安辦把咖啡與茶和蘇丹紅同列第三級作為類比，非常不恰當。
蘇俊賓表示，因為存在風險，這些物質才會被環境部和衛生福利部列管，禁止使用。如果食安辦的論述成立，那麼現有的食安管理機制和毒性化學物質管理機制，恐將被解構重新定義，現有的很多把關機制也就沒必要存在，用這樣的思維負責把關國家食品安全，真的不適當。
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