食安辦主任拿蘇丹紅比咖啡茶 立委轟放毒行為應下台

行政院食安辦主任許輔（中）表示，根據國際癌症研究機構對於致癌物的分類，蘇丹紅色素與紅茶、咖啡都屬於第3類致癌物。(記者蘇健忠／攝影)

蘇丹紅食安風暴延燒，行政院食安辦主任許輔卻說，國際將蘇丹紅、咖啡 、紅茶等都列為第三類致癌 物，致癌風險未定。雖然許輔致歉失言，南投縣立委游顥認為，許輔沒有科學證據，就直接說茶、咖啡致癌，對南投茶農生計造成影響，許輔僅道歉不下台，台灣食安還有的救嗎？

行政院食安辦公室8日上午表示蘇丹紅與紅茶咖啡同被國際癌症 研究機構列為第三類致癌物，下午隨即回應，上午記者會解說不夠詳盡造成誤解，要向受影響的朋友致歉，未來一定會更加謹慎，仍引來外界譁然。

游顥說，許輔將茶葉、咖啡和蘇丹紅放在一起類比，致癌跟抗癌天差地別，作為行政院食安辦公室主任，輕率對外發言，造成民眾恐慌，可恥的是他道歉還在一直強辯，毫無誠意可言，沒意識到已有多少農民因為他不負責任的發言而受到影響。

游顥強調，茶葉是南投縣農業經濟命脈，而與茶葉一樣具抗癌、防癌功效的咖啡，台灣一年市場年產值約台幣800多億，種植面積也一直在擴大，許輔的一句失言，無疑是將南投縣茶葉及咖啡的農民及從業人員推入滅絕的深淵。食安辦公室主任不是失言，更是一種放毒行為，應下台以示負責。

游顥表示，既然許輔要用道歉來帶過，就看看是否司法、監察有無公理正義來嚴懲這樣惡質官員。他不排除到相關派出所或分局舉發許輔造謠。

對於食安辦的說法，台北市長蔣萬安9日受訪時說，當然不認同，對於食安的議題，必須要非常嚴肅看待，而且既然問題發生，就要趕快面對問題解決問題，把問題找出來，即刻改善，避免未來事情再次發生，也還是希望中央即刻對外說明清楚，接下來要如何把現在已經爆發的食安問題做處理，地方政府都是以最嚴格的態度來為市民朋友把關。

蔣萬安說，早上有喝咖啡，沒有吃到蘇丹紅，中央政府應該即刻趕快解決問題，現在談這些，其實民眾都無法接受，既然事情已經爆發，應該趕快做補救，希望中央跟地方政府做好聯防的工作，市府在第一線做專案稽查，料敵從寬禦敵從嚴，需要下架回收，即刻要求下架收，對於違規廠商，一定依法重罰，市府態度相當堅定。

桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書指出，其實環境部化學物質管理署資料庫很容易查到相關分類和資料，資料庫說明工業用的染料不論是蘇丹、蘇丹紅都被列為第四類毒性化學物質。

至於什麼是第四類毒性化學物質？蘇俊賓說，環境部明確定義為化學物質具有內分泌干擾素特性或有汙染環境、危害人體健康者。食安辦把咖啡與茶和蘇丹紅同列第三級作為類比，非常不恰當。

蘇俊賓表示，因為存在風險，這些物質才會被環境部和衛生福利部列管，禁止使用。如果食安辦的論述成立，那麼現有的食安管理機制和毒性化學物質管理機制，恐將被解構重新定義，現有的很多把關機制也就沒必要存在，用這樣的思維負責把關國家食品安全，真的不適當。