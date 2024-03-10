王必勝：驗出蘇丹紅 延長業者禁止進口時限

衛福部次長王必勝表示，未來延長違規業者禁止進口時限，杜絕蘇丹紅事件需「從源頭阻絕做起」。(記者林琮恩／攝影)

蘇丹紅辣椒粉食安風暴至今未歇，衛福部食藥署前天要求全台校園營養午餐禁用辣椒粉一個月，期間將徹查國內相關產品，食藥署副署長林金富強調，查完這一波「保證市場沒有違規辣椒粉」。衛福部次長王必勝表示，杜絕蘇丹紅事件需「從源頭阻絕做起」，即起邊境採百分之百逐批查驗，驗出含蘇丹紅即禁止進口，將延長禁止進口時限，此舉才能有效遏阻違法業者。

食藥署自去年12月11日起，對中國大陸進口的辣椒粉採百分之百逐批查驗，該專案預計執行至今年6月10日為止。因雲林濟生公司爆出違規使用蘇丹紅添加至辣椒粉，最上游原料是向大陸的三禾藥業進口，後續再爆高雄津棧、佳廣販售的含蘇丹紅辣椒粉，也是向大陸業者進口。自2月20日起，禁止21家大陸辣椒粉出口商以及製造商輸入產品至台灣3個月。

王必勝表示，食藥署現階段採邊境「從嚴管理」，不只禁止大陸辣椒粉出口商及製造商禁輸三個月，同時對於不分來源國輸入的辣椒粉，採百分之百逐批查驗，且一旦驗出含有蘇丹紅，即禁止進口，後續會將查驗違規禁止進口的時間拉長，才能有效嚇阻事件，在不分國別全數查驗的情況下，業者也難透過轉變公司名義、轉口貿易等，再把產品引進，禁止問題廠商進口後，食藥署將根據過去的資料與抽驗結果，一層一層把問題產品找出來，日後也會從嚴管理。

有關外界擔心，衛福部食安查緝人力是否充足，能夠應付目前後市場、邊境同步查驗的情況。王必勝打包票，目前人力充足，除食藥署有查驗人力編制，也會與地方政府合作，一定會在1個月內，解決蘇丹紅問題。根據食藥署統計，截至3月8日，共計下架及封存辣椒粉及其產品，已達15萬2072.8公斤。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，蘇丹紅的查核已經到一定階段，近期要完成後市場查驗應該可以做得到；不過，蘇丹紅摻入辣椒粉並非新問題，目前邊境查驗提高強度，但難長久維持，政府應該檢討現有機制，把食品進口商當成食品業者來規範，進口食品、食材流向應該明確登錄掌握，一旦有問題才能溯源追查。

此外，監察委員田秋堇、林國明、蔡崇義表示，新北市業者進口含致癌 性「蘇丹紅」之紅辣椒原料，經下游廠商添加於多種食品中，引發食安風暴，已經申請自動調查。

三位監委指出，國內連續爆發多起「蘇丹紅」食安事件，主管機關對食品業者監督管控機制是否失靈？現行食品安全衛生管理法，僅規定上市、上櫃食品業者須自行設置實驗室，從事自主檢驗，有無研議或要求其餘未上市櫃業者，也要建立有關食品檢驗機制及檢驗資料登錄追蹤系統？是接下來調查重點。