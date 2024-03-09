「金門」導演江松長拚首座奧斯卡 老爸江英隆引以為傲

紀錄片「金門」入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎，導演江松長與父親江英隆、母親賴幼玲去年遊葡萄牙時合影。(圖／賴幼玲提供 )

第96屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮10日舉行，今年台灣紀錄片「金門」入圍 最佳紀錄短片獎。導演江松長利用金門地理位置，溫柔地以說故事的形式，讓世界更了解台灣。是否得獎，即將揭曉，全民集氣，希望這位台灣導演能夠拿下小金人。

「金門」一開始，江松長從父親帶全家去金門旅遊談起，年輕時在金門當兵的江爸爸江英隆曾任高雄市衛生局長、前衛生署疾管局副局長。江英隆對兒子人圍奧斯卡非常欣喜，當年也支持江松長從Apple工程師轉行投入影像工作，但告訴兒子，「如果混不下去，就要回老本行養活自己。」

江英隆在2003年全民對抗SARS時，曾擔任新聞發言人，老部屬和朋友看到他出現在紀錄片中，非常驚喜。江英隆在兒子慫恿下去金門遊玩，他說當時不知道兒子要拍此片，因為每次家族出遊，江松長均會拍照或錄影留念，這一次金門行只是帶兒子去看看年輕時當兵的駐防地點。

許多人以為江松長是「ABC（美國出生華人 ）」，有人還特別標註他是美籍台裔導演，但江松長受訪時強調，「我就是台灣人，在台灣出生、長大。」

江英隆說，江松長從小資質聰明，喜歡閱讀，興趣廣泛，對天文歷史地理文學到藝術均有涉獵，曾在國小時獲全省閱讀比賽第二名，高雄市高中聯考全市第二名，十五歲後才到美國讀書，現在定居台灣。

「金門」的英文片名為「Island in Between」，描寫金門人的日常，也用外地人視角看當地生活，用一個比較不同的角度，讓全世界認識台灣。

片中提及江英隆抽中了在金門服兵伇，當時是1968年，兩岸情勢緊張，江松長的奶奶也曾經擔心在兒子在前線當兵的風險。

雖然是50多年前的事情，江英隆對當兵生活記憶猶新，當時對岸對金門實施單日打、雙日不打。他說，單日打的雖是宣傳彈，仍會傷害人畜房舍，所以仍需小心防備，並仔細聽子彈飛來的聲音，判定是否要躲避，這種經歷令人強烈感受到對炮彈的不安。

對岸還會有水鬼來摸哨，江英隆說，為了防備，每天晚上營區皆有不同的口令，當衛兵發現有人，他會先問口令，如果答錯者，就會被射殺。答錯口令就送命，這件事在現在聽起來像是江湖傳說，卻是江英隆在金門時的親身經歷。

時過境遷，如今金門已無當日的肅殺。這次去金門旅遊，江英隆發現金門已經現代化，全無戰爭氣氛，軍人人數很少，他服役時金門駐軍約10萬人，對金門商家很有幫助，現在駐軍僅約3000人左右，現在金門的商家反而比較難做。

不過，江英隆認為，金門可積極發展成現代及戰地特色的旅遊，因為以前金門是戰地，很多留下的戰備設施，如翟山坑道、馬山觀測所及馬山播音站、北山播音牆、太武山擎天廳、花岡石醫院等，都極具特色。

正值兩岸在金廈海域爭議升溫之際，江松長溫柔地以不同角度談台灣與中、美的關係。江英隆看待兒子作品，他說一般紀錄片以問答式居多，「金門」以江松長本人感受，穿插當地住民心聲來呈現，用語客觀，完全看不出政治色彩。

「金門」是繼「臥虎藏龍」奪得最佳外語片、「陽光普照」進入最佳國際影片十五強後，台灣再度問鼎奧斯卡的作品，全民關注與期待。但不論江松長是否得獎，老爸江英隆都認為，獲得奧斯卡紀錄片提名，是對兒子投入影像工作的肯定。