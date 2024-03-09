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亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

掛號費無上限 禾馨集團2500元全台最貴

台灣新聞組／台北9日電
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。（記者黃仲裕／攝影）
衛福部宣布取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可以自行依照市場機制，調整掛號費用。（記者黃仲裕／攝影）

衛生福利部4日公告廢止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，取消醫療機構掛號費上限且免向地方衛生局備查引發爭議，雖新北市聯合醫院及29區衛生所暫不調漲掛號費，維持50元（台幣，下同，約1.6美元），但仍有三家診所掛號費超過300元，最高者為1000元，台北市及台中市禾馨集團旗下醫療機構掛號費更高達2500元。

新衛福部3月4日取消掛號費用調整備查制度，北市衛生局統計，2023年至今年3月4日止，約有170家醫療機構向衛生局報備調整掛號費，多數調漲掛號費150元調漲至200元或250元，僅三家超過300元。另外醫院部分，門診掛號費金額皆為50元至200元之間，急診掛號費則在300元以內。

高市衛生局說，九家市立醫院承擔市府醫療公衛政策推展責任，不調漲掛號費，目前各院門診掛號費50至100元，急診掛號費100至200元，均比一般醫院診所略低。

台中市衛生局統計，台中共有3589家診所，調漲掛號費計有177家，調漲後掛號費多介於200元到300元之間，收費最高的是近期報備的禾馨集團台中禾馨安和婦幼診所特約門診掛號費2500元，主打高隱私、免叫號，有專屬護理師引導服務、專屬車位、就診時段完整諮詢，吸引不少人預約。

禾馨強調，台中禾馨安和婦幼診所特約門診經陳報衛生局同意後開辦，僅為提供極少數有需求的病患服務，目前診所九成以上的病患仍是一般掛號收費300元，也未考慮調漲費用。

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