新聞評論／能源政策不改 漲電價難填窟窿

衛福部剛宣布取消全國醫療院所的掛號費上限，許多醫院立馬喊漲。經濟部長王美花緊接著證實，4月電價將全面調漲的訊息，其中民生用電調幅至少5％，包括20年未曾調升的小用戶在內。同一天，主計總處公布2月消費者物價指數年增率為3.08％，創19個月以來新高。若醫費、電費再接連調漲，今年的通貨膨脹將一發不可收拾，民眾的日子會更難過。

蔡總統選在卸任前放手讓醫療和電費上漲，表面上看，似乎在幫準總統賴清德 清理難題；實際上，卻是在為他堆積民怨的柴火。蔡英文 任內八年，前六年均未調整電價，如今要卸任了，才突然來個電價全面大調整，還把電價合理化說得煞有介事。看來，電價調整公式不過是她的政治玩具。520卸任後，蔡英文便逍遙自在了；但民怨的怒火找不到出口，不會直撲賴清德而去嗎？

尤其，蔡總統的能源轉型政策經過八年的實踐驗證，不僅證實不符時勢潮流，同時也違反了環保、減碳、愛地球的精神，根本難以為繼。簡單地說，蔡英文高舉「能源轉型」大旗，卻是植基於錯誤的定位，愚昧地將價廉、穩定又乾淨的核電揚棄，從而帶來供電不穩、價格高昂、破壞環境等後遺症。八年來，台電這條鯉魚非但未能飛越轉型的「龍門」，反而困陷在虧損、跳電和政商勾結的漩渦中打轉。

如今，台電累計虧損高達近4000億元（台幣，下同，約127億美元），蔡政府的臨別大禮，就是要大漲電價，讓全民為台電的虧損埋單。如此一來，也等於要人民為蔡英文的錯誤政策埋單，大家能接受嗎？當然不能！如果錯誤的能源政策不改，政府仍照既有的錯誤架構繼續推進，台電漲再多的電費，也不夠填它的大窟窿。也因此，經濟部在宣布電價調漲方案時，必須一併提出能源政策的修改計畫，才足以說服社會大眾。

可怕的是，台電如今已虧損累累，卻還搞不清楚自己的病因何在。台電日前發新聞稿反駁外界批評，辯稱「非核展綠」並不是該公司虧損的主因，燃料成本高達6000億才是主因。此一說法，不僅毫無澄清作用，反更印證台電的頭腦不清與人格分裂。

發展綠電是正確的方向，這點無庸置疑。但外界抨擊的重點是放在政府的執行：一是不該用破壞環境的手段進行，二是不該讓政商居間壟斷利益，三是台電不該用不合理的高價購買綠電。但台電對此毫無回應，只說綠電購置成本，占不到台電支出的一成，彷彿這只是小事一樁。試問，占不到支出的一成，台電就有理由以超高價格去購買綠電嗎？這種漫不在乎的態度，不虧損才怪。

再問，為何燃料成本會連續兩年高達6000億元？不就是蔡英文為了「非核」，要抹除原占一成六的核電，全部改為火力發電，讓天然氣占比達到50%嗎？蔡政府可以說，俄烏戰爭導致油氣價格大漲，是它無法預期的變數；但能源政策本就是一種動態調整的過程，隨著外在環境變化不斷修正，政府為何至今不提出調整對策？

事實上，依蔡總統原訂的目標，綠能 要在2025年達到20％的比重，但迄今達不到一半；因此，已在去年先行下修為15％。那麼，在全球紛紛將核能重新視為「綠能」之後，蔡政府為什麼不重新調整能源配比，並讓既有核電廠延役，卻還繼續維持火力發電八成多的比重？

錯誤的政策，比貪瀆還可怕！蔡政府的能源轉型政策正是如此，把原本績優的台電弄到虧損累累，還讓沾親帶故政商盤踞綠電，還要人民來填這個窟窿。