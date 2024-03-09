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2月出口連4紅 繁花現象要等

記者呂俊儀／台北9日電

全球終端商品需求逐漸回溫，AI、高效能運算同步加持。財政部昨天公布2月出口為314.3億美元，表現優於預期，年增1.3%，相比1月則減少15.5%，但優於原預期年衰退1%~5%的預估，年對年相比連4紅，累計前2月出口686.2億美元，相較去年同期成長9.7%。

財政部預估，3月出口約落在383億美元至397億美元，年增9%至13%，今年出口回春要看五、六月，「繁花」現象要再等。

統計處長蔡美娜表示，第1季達標機會高，單季預估將創下同期次高，僅次於2021年第1季的1209億元，唯二單季破千億美元，也會寫下7個季度最高增速。

展望未來，財政部認為，雖國際高利率環境持續約制投資與消費，且美中科技對抗、俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數潛存，但全球終端商品需求逐漸回溫，AI、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展及台灣半導體產業深具競爭優勢，都有利挹注出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。

財政部說，2月出口、進口分別比前一個月下滑，但受惠人工智慧等新興科技應用強力挹注出口仍年增1.3%。二月單月主要貨品出口普遍較上年同月滑落，其中電子零組件出口金額115.88億美元，年減10.4%，占出口比率36.9%，積體電路出口108.11億美元，年減9.9%。僅資通與視聽產品受惠電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長，出口金額85.08億美元，年增104.6%。

前2個月合計，資通與視聽產品出口179.29億美元，比去年倍增，穩居成長主力；但礦、塑、化產品受傳統淡季需求平緩、國際油價震盪盤整等影響，皆呈衰退。

主要市場方面，2月對日本出口17.7億美元、中國大陸與香港91.7億美元、歐洲出口27.6億美元，分別年減23.8%、16.7%、5.2%，對美國、東協出口分別年增50.3%、16%，都由資通與視聽產品帶動。

累計前2月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，但對陸港出口214.1億美元，微減百分之0.2%，對日本、歐洲也年減25.3%、8.9%。

財政部 日本 AI

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