我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

台積一人武林領台股飆2萬點 「投資人是很害怕」

台灣新聞組／綜合9日電
聯準會主席鮑爾談話讓市場確立降息信心，拉動台股昨天一度攻破兩萬點大關，但專家示警指數急漲，短線有乖離過大壓力，入場宜慎。(記者林俊良／攝影)
聯準會主席鮑爾談話讓市場確立降息信心，拉動台股昨天一度攻破兩萬點大關，但專家示警指數急漲，短線有乖離過大壓力，入場宜慎。(記者林俊良／攝影)

聯準會主席鮑爾指出今年將調降利率，利多帶動美國科技指標股輝達（NVIDIA）、Meta等科技股領軍上漲，拉動史坦普500指數收盤再創新高、費城半導體指數大漲3.36%，也讓台股加權指數8日開盤1分鐘就飆破2萬點大關，創台股歷史新猷。網友們見此情況紛紛在 PTT 留言表示不可置信，「見證歷史啦」、「兩萬點留名」、「太離譜啦」。

昨日台股衝上2萬大關後旋即陷入震盪，10時半後更一度翻黑，終場指數以19785點作收，上漲91點、漲幅0.47%，成交放大至5713億元，成交量已連續兩天放量，都在5000億以上。

昨日台積電股價仍位居多頭指標，早盤最高衝上796元，漲幅4.74%，以此試算，盤中市值大增逾9000億元，市值突破20兆元關卡，更貢獻加權指數近300點之多，帶動台股盤中漲近400點至最高20065.5點，創歷史新高位，但隨後台股賣壓湧現，大盤一度翻黑。

昨天台積電也公布2月合併營收約1816億4千8百萬元，月減15.8%，年增11.3%；累計1至2月營收3974億3千3百萬元，年增9.4%。

台股驚驚漲，台積電持續朝800元邁進，有的網友因此表示，「恭喜台股兩萬點」、「衝啊 台積電 真AI 」、「兩萬任務完成」、「我真的不敢相信我的眼睛 2萬了」、「歷史一刻兩萬留名」。

也有的網友指出空軍(指那些透過賣空股票來押注市場下跌的人)應該都嚇破膽了，「不知道放空台積電的勇者是否安好」、「空軍還有活著的嗎？出來吭一聲好不好」、「兩萬放空能驕傲幾輩子？」、「菁英空軍出動」、「羨慕空軍每天都有更高點可以空」。

分析師許博傑表示，台股急拉上兩萬大關，市場出現自發性殺盤，指數因此急挫，投資人是很害怕，不是很歡樂。不少人獲利了結、先出再說。台股拉漲闖關，實際暗潮洶湧，類股與個股跌多漲少，千金股一片綠，甚至盤中有30多檔個股跌停。

摩根史坦利報告指出，在訂單增加與晶圓價格有望改善下，將其2024年至2026年EPS預估上調2%至3%，目標價調升至850元，認為台積電受惠AI成長的態勢正超越地緣政治風險因素，且與全球半導體供應鏈中的其他股票相比，台積電的AI成長可見度更高。

AI或台積電供應鏈仍有指標公司可布局，但台積電一個人的武林能不能帶出「門派」？攸關台股健康度。其他隱憂還有，台積電外資持股比率落在74.5%左右，不算高，但外資調節有時又急又快，若把台積電當提款機，台股恐怕不易撐住。

台積電 台股 AI

上一則

黑白集／漫不在乎的邱太三 不懂邱國正的失眠

下一則

防長「料敵從寬」說法引恐慌 總統府急滅火

延伸閱讀

台積股價飆 市值挑戰20兆台幣 躍全球第十大企業

台積股價飆 市值挑戰20兆台幣 躍全球第十大企業
台積電創天價796元市值飆上20兆 台股盤中衝破2萬點

台積電創天價796元市值飆上20兆 台股盤中衝破2萬點
台積電目標價 小摩喊850元台幣

台積電目標價 小摩喊850元台幣
「1題材炒了3波」 AI熱能多久？ 央行官員：誰知道

「1題材炒了3波」 AI熱能多久？ 央行官員：誰知道

熱門新聞

來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了