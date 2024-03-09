台積一人武林領台股飆2萬點 「投資人是很害怕」

聯準會主席鮑爾談話讓市場確立降息信心，拉動台股昨天一度攻破兩萬點大關，但專家示警指數急漲，短線有乖離過大壓力，入場宜慎。(記者林俊良／攝影)

聯準會主席鮑爾指出今年將調降利率，利多帶動美國科技指標股輝達（NVIDIA）、Meta等科技股領軍上漲，拉動史坦普500指數收盤再創新高、費城半導體指數大漲3.36%，也讓台股 加權指數8日開盤1分鐘就飆破2萬點大關，創台股歷史新猷。網友們見此情況紛紛在 PTT 留言表示不可置信，「見證歷史啦」、「兩萬點留名」、「太離譜啦」。

昨日台股衝上2萬大關後旋即陷入震盪，10時半後更一度翻黑，終場指數以19785點作收，上漲91點、漲幅0.47%，成交放大至5713億元，成交量已連續兩天放量，都在5000億以上。

昨日台積電 股價仍位居多頭指標，早盤最高衝上796元，漲幅4.74%，以此試算，盤中市值大增逾9000億元，市值突破20兆元關卡，更貢獻加權指數近300點之多，帶動台股盤中漲近400點至最高20065.5點，創歷史新高位，但隨後台股賣壓湧現，大盤一度翻黑。

昨天台積電也公布2月合併營收約1816億4千8百萬元，月減15.8%，年增11.3%；累計1至2月營收3974億3千3百萬元，年增9.4%。

台股驚驚漲，台積電持續朝800元邁進，有的網友因此表示，「恭喜台股兩萬點」、「衝啊 台積電 真AI 」、「兩萬任務完成」、「我真的不敢相信我的眼睛 2萬了」、「歷史一刻兩萬留名」。

也有的網友指出空軍(指那些透過賣空股票來押注市場下跌的人)應該都嚇破膽了，「不知道放空台積電的勇者是否安好」、「空軍還有活著的嗎？出來吭一聲好不好」、「兩萬放空能驕傲幾輩子？」、「菁英空軍出動」、「羨慕空軍每天都有更高點可以空」。

分析師許博傑表示，台股急拉上兩萬大關，市場出現自發性殺盤，指數因此急挫，投資人是很害怕，不是很歡樂。不少人獲利了結、先出再說。台股拉漲闖關，實際暗潮洶湧，類股與個股跌多漲少，千金股一片綠，甚至盤中有30多檔個股跌停。

摩根史坦利報告指出，在訂單增加與晶圓價格有望改善下，將其2024年至2026年EPS預估上調2%至3%，目標價調升至850元，認為台積電受惠AI成長的態勢正超越地緣政治風險因素，且與全球半導體供應鏈中的其他股票相比，台積電的AI成長可見度更高。

AI或台積電供應鏈仍有指標公司可布局，但台積電一個人的武林能不能帶出「門派」？攸關台股健康度。其他隱憂還有，台積電外資持股比率落在74.5%左右，不算高，但外資調節有時又急又快，若把台積電當提款機，台股恐怕不易撐住。