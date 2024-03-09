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食安破大洞 官員提油救火

記者林縉明、陳洛薇／綜合9日電

食安風暴愈演愈烈，台中市日前驗出瘦肉精豬肉緊急回報中央並預警下架，竟被中央指責未讓業者申請複驗就逕行公布，綠營更帶風向批鬥市長盧秀燕。如今，摻有蘇丹紅的辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等調味粉流竄全台，行政院食安管理系統預警嚴重失靈，連台灣民眾的食安都無法保護。

台中市先前驗出台糖豬肉片含有瘦肉精西布特羅，行政院長陳建仁先前在國會專案報告時舌戰多位立委，一再強調是個案，認定是實驗室汙染，還歸咎台中市政府處理不當，更自誇蔡政府期間從未發生過系統性食安問題。

行政院食安辦公室昨公布調查報告指出，無法完全排除檢驗階段受汙染的風險，也未能證實檢驗階段受汙染，說了等於沒說。但究竟瘦肉精西布特羅從何而來？報告沒有解答。與此同時，蘇丹紅風暴正襲捲全台，陳建仁終於坦承出現系統性食安問題，這一巴掌打在自己臉上，又紅又響。

台灣政府食安管理亂了套，卻想粉飾太平，有縣市自主停用學校營養午餐裡使用辣椒粉、咖哩粉，中央遲未宣布全台停用，衛福部長薛瑞元的理由是「小朋友吃辣習慣不普遍」。但學校營養午餐常用咖哩，家長早已人心惶惶，昨天食藥署才宣布，依照立法院衛環委員會主決議要求，行文通知教育部對校園營養午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

更扯的是，官員為了卸責還顛倒黑白，食安辦主任許輔宣稱蘇丹紅是第三級致癌物質，跟咖啡跟茶屬於同級，目前無法確認是否會致癌，此說法簡直是提油救火，連綠委都罵聲連連。

雖然許輔昨緊急道歉滅火，但也難以掩飾食安破大洞的事實。行政院、衛福部無能又卸責，正是民進黨政府現在的寫照。

致癌 咖啡 教育部

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