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台萬物皆漲 2月CPI年增率飆達3.08% 創19個月新高

記者陳素玲／台北8日電
CPI七大項中以食物類漲4.99%增幅最大，主因水果受天候因素影響，上漲20.71%。（記者黃仲裕／攝影）
CPI七大項中以食物類漲4.99%增幅最大，主因水果受天候因素影響，上漲20.71%。（記者黃仲裕／攝影）

主計總處昨發布2月消費者物價指數（CPI）年增率3.08%，創2022年7月以來、一年七個月最高。主計總處官員表示，主要是2月春節交通及食物類價格上揚效應帶動，但1至2月平均CPI年增率仍達2.43%，處於2%通膨警戒線以上的高檔。

值得注意的是，2月外食及房租漲幅未見縮小，其中外食年增率4%，月增率0.48個百分點創去年5月以來最高增幅，加上醫療保健費用及房租漲幅持續，顯示國人對物價上漲壓力感受深。

對於外食漲幅未減反增，主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，1、2月因春節或許會略漲，若3、4月外食費月增率還這麼高，的確值得關注。

預估3月CPI年增率會小於2.43%，但仍高於2%。

主計總處原本估今年全年CPI年增率1.85%，4月1旦調漲電價是否讓CPI「破二」？曹志弘說，若電價漲10%，CPI年增率直接影響約增加0.12個百分點。若再計入間接影響，今年CPI仍會破2%。

主計總處表示，2月CPI較去年同期上漲3.08%，主要是部分服務費用（如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）受春節影響，價格相對上揚；食物類漲幅4.49%，是七大項中漲幅最高，加上外食費上漲4%，房租年漲2.21%等，都造成CPI飆高。

曹志弘解讀，物價整體指數趨勢是往下，通膨壓力減輕中，只是因國人每月經常購買項目漲幅4%、食物類漲幅也是4%以上，所以國人對物價上漲感受深。

此外，七大類中的「醫藥保健類」年漲3.22%，主因去年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加上掛號費調漲，醫療費用上漲4.04%所致，藥品及保健食品漲3.05%。

對於衛福部取消掛號費備查，是否再助長醫療保健類漲幅？曹志弘表示，仍要根據實際調查結果而定。今年1、2月診所掛號費平均年漲10%，醫院掛號費漲1.49%，醫療廠商要漲價，應會審慎考量。

盤點今年1、2月，六都申請掛號費調漲的醫療院所家數，台北市就有116家、台中市則是有196家，價格約落在200元到500元台幣（約6.36到15.9美元）。行政院長陳建仁指示衛福部，確認各醫療院所有無聯合哄抬。衛福部長薛瑞元強調，醫療產業高度競爭，掛號費不會過度哄抬。

健保 醫療費

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