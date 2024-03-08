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交通微罪取消檢舉、記點 民團批交部改革轉彎將上街

記者侯俐安、周湘芸／台北8日電
行政院會7日拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，在十項罰鍰1200元台幣以下的微罪，不開放檢舉、記點。（記者杜建重／攝影）
行政院會7日拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，在十項罰鍰1200元台幣以下的微罪，不開放檢舉、記點。（記者杜建重／攝影）

行政院會昨拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，在消防栓前停車、併排臨停等十項罰鍰1200元台幣（約38.2美元）以下的微罪，不開放檢舉、記點。駕駛團體表示「鬆了一口氣」；路權團體怒批，交通部是被民意挾持的傀儡，未來恐變成「大違停時代」，將在台北、台中、台南等地串聯抗議。

來源：聯合新聞網

對此，交通部長王國材表示，這是現階段道路交通環境改善前的權宜調整，希望在道安與民怨中找到平衡點，接下來立法院審查仍可以討論。

這已是交通部近三年第三次大幅度修改交通部檢畫規定，2021年為減少「檢舉魔人」下修檢舉項目，去年「行人地獄」再被重視，上修檢舉項目到59項，並擴大記點制度，卻因職業駕駛反彈，昨再拍板刪除十項微罪不記點。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，去年全年死亡人數已下降，但因放寬民眾檢舉項目、增加記點項目，案件量暴增，由於一年內累計達12點就會吊扣駕駛執照，各界反映影響職業駕駛工作權，並造成警方執法龐大負擔。

交通部統計，此次刪除的十項民眾檢舉，去年共收到184萬件檢舉案。

記點新制上路半年，有約350萬人被記點，記滿12點吊扣駕照約7300人。

林福山表示，記點制度因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要。另外，當場舉發案件可確認實際駕駛人時，才會記點，科技執法、民眾檢舉案件等逕行舉發不予記點，自費參加講習扣抵違規點數兩點。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙表示，無論哪種違停、違規態樣，對道路影響都很大。政府面臨道安及民怨兩難，但應有肩膀扛起職責，否則證實交通部是被民意挾持的傀儡。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾指出，過去半年駕駛臨停面臨被檢舉、記點、罰款的壓力非常大，感謝修法。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟建議，交通部應該找駕駛團體審核適用的違規態樣，是否有完善的基礎設施及人車分流。

行政院會昨也通過「行人交通安全設施條例草案」，規範道路達到一定寬度以上，應新闢人行道；既有道路上，如有電信箱、郵筒、消防栓等公共事業設施，影響行人通行時，縣市主管機關必須協調使用人擇定遷移位置，若未能在期限完成，可處台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

交通檢舉規定 3年3改 資料來源／警政署、記者整理 製表／侯俐安、周湘芸
交通檢舉規定 3年3改 資料來源／警政署、記者整理 製表／侯俐安、周湘芸

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