蘇丹紅風暴再擴大 胡椒粉等5大類產品中箭

台北市長蔣萬安（左）7日前往松山區健康國小視察學童營養午餐，宣示對違法廠商或業者絕不寬貸。（記者胡經周／攝影）

台糖豬肉瘦肉精疑雲未解、「蘇丹紅」風暴再擴大，桃園市副市長蘇俊賓昨天在行政院會表示，新北市前天通報新增原料青辣椒粉檢出4ppb蘇丹紅流入桃園食品公司進貨2000公斤，且皆已製五大類產品，包含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉、紅辣椒、雞心粉，已經不只是大家之前所理解的辣椒粉咖哩粉而已。

新北衛生局昨公布保欣公司三批辣椒粉原料又檢出蘇丹紅，賣到7縣市14家業者；其中北市一家企業製成白胡椒粉又賣到雙北、桃園等九縣市。

新北市前晚開第一槍宣布高中以下學校營養午餐停用咖哩粉、辣椒粉後，藍營執政縣市和新竹市共16縣市已自行停用；綠營執政的高雄市昨率先「轉向」，並加碼擴大禁用範圍包括各級學校、醫療、長照 、護理、社福等機構，為期三個月，台南及嘉義縣、屏東縣隨後也宣布跟進高雄的做法。澎湖、花蓮縣則宣布學校午餐暫緩使用咖哩粉與辣椒粉。北市昨晚再加碼禁用胡椒粉。

桃園市昨加碼宣布校園停用白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉三個月。新北則宣布醫療院所、長照、護理、社福機構比照學校，停用辣椒粉及咖哩粉等調味料三個月。花蓮縣前天未跟進新北，教育處電話被不滿的家長灌爆，代理處長翁書敏說，第一時間已清查確認學校午餐未使用含蘇丹紅調味粉，昨天跟進宣布暫緩使用咖哩粉與辣椒粉。

行政院長陳建仁日前在立法院食安專案報告還誇稱，民進黨執政後，食安事件已經從系統性逐漸轉為個案性問題，但蘇丹紅危機卻愈演愈烈。行政院會昨天討論此案，陳建仁表示，溯源資訊應最快時間揭露，昨天下午陳建仁針對近期食安事件召開會議，包含落實源頭管理等。另外，針對瘦肉精疑雲，衛福部食藥署先前舉行專家會議，農業部專家委員會報告已送行政院，今天將對外說明。

政院人士表示，3月1日開始第一波擴大檢驗後，發現蘇丹紅事件並不是個案，現階段確實不能確保市售產品是安全的，今天會再進行第二波擴大清查，希望能盡速確認，但食品供應鏈 複雜，目前是由地方單位互相通知，昨天開會也討論更精進的做法。

衛福部長薛瑞元昨於立法院表示，蘇丹紅辣椒粉事件跟其他食安事件略微不同，因國人普遍吃辣，但國內辣椒粉產量不足以供應市場需要，因此需要細緻處理；至於營養午餐部分，因小朋友吃辣習慣不普遍，尊重地方政府處理。

薛瑞元說，中國大陸輸入的辣椒粉42家，禁止進口的不合格家數21家，就占市售一半以上，而目前抽驗結果合格的產品，就可進入國內市場，若全面阻擋讓辣椒粉短缺，也會造成民眾不便；辣椒粉只要一小撮就可以製造很多相關食品，政府循線往下查，希望把有問題的食品找出來，這也是處理時間較長的原因。

消基會董事長吳榮達說，衛福部不應以成人愛吃辣、不能全面禁止作為推卸責任說法，咖哩是不少學校營養午餐的選項，各縣市政府確實須對營養午餐添加粉類進行管理，呼籲衛福部應負起責任，提升查驗頻率、協助廠商自我檢測 等方式，強化食安把關，更要把資訊揭露清楚。

立委王育敏昨於立法院社會福利及環境會委員會建議，針對大型食品供應廠商、連鎖業者應自主加驗，確認產品是否含蘇丹紅。薛瑞元贊同承諾會加強推動業者自主檢驗，會請食藥署馬上推動，並研擬行政手段。

教育部表示，食藥署官網首頁設「檢出蘇丹色素不合格專區」，國教署將請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝，暫緩使用有疑慮調味料。

國民黨立院黨團副書記長徐巧芯昨表示，衛福部稱蘇丹紅辣椒粉查緝完成，但未把網路商店列入查察範圍，至今仍可買到應公告下架的產品，政府應全面清查。