我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

搶救彰化姊妹第15天 姊姊腳有反應、昏迷指數升到6

記者劉明岩／彰化7日電
在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，醫師今早發現她雙腳刺激都有反應，昏迷指數已從3提升到6，醫護人員都十分興奮。圖／秀傳醫院提供
在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，醫師今早發現她雙腳刺激都有反應，昏迷指數已從3提升到6，醫護人員都十分興奮。圖／秀傳醫院提供

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹仍在醫院搶救，至今第15天，今天傳出令人振奮消息，在彰化秀傳醫院治的10歲姊姊，昨天完成頸椎手術後，院方表示，發現她今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3提升到6；至於在彰基救治的9歲妹妹，水腫已有改善，不過意識狀況以及神經功能都沒有恢復。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治，儘管生命跡象穩定，但兩人的昏迷指數都一直維持3。.

其中在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，昨天在生命現象相對穩定之後，醫院施行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成之後，雖然還未甦醒，但今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3進步到6，令醫護人員都十分振奮。

秀傳醫院表示，先院方為姊姊實施音樂治療，預計明天會為姊姊施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。

在彰化基督教醫院救治的9歲妹妹，據彰基表示，今天一大早，腦神經外科主任張尚文前往查房時表示，陳小妹妹昨天已拔除左邊胸管，今早也會將右邊胸管撤除，水腫部分已較改善，升壓劑目前只剩下一線低劑量給予，而且是最小劑量；不過意識狀況以及神經功能都沒有恢復。

彰化基教教醫院腦神經外科主任張尚文今天早上前往查房時表示，陳小妹妹水腫部分已較改...
彰化基教教醫院腦神經外科主任張尚文今天早上前往查房時表示，陳小妹妹水腫部分已較改善，不過意識狀況以及神經功能都沒有恢復。圖／彰基提供

上一則

40分鐘性交易遭剝削只拿100元 泰女不甘報警破艷窟

下一則

女科員涉賣大麻北市府內交易 蔣萬安：絕不寬貸護短

延伸閱讀

79歲寶島歌王驚傳路邊昏倒 頭撞車頸椎骨裂送醫急救

79歲寶島歌王驚傳路邊昏倒 頭撞車頸椎骨裂送醫急救
79歲「寶島歌王」青山 路倒住院102天

79歲「寶島歌王」青山 路倒住院102天
彰化無照翁釀禍 3姊弟被撞飛2命危 交通部挨批

彰化無照翁釀禍 3姊弟被撞飛2命危 交通部挨批
吾爾開希跌倒一度昏迷指數3 報平安「大家聲音把我喚醒」

吾爾開希跌倒一度昏迷指數3 報平安「大家聲音把我喚醒」

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持