搶救彰化姊妹第15天 姊姊腳有反應、昏迷指數升到6

在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，醫師今早發現她雙腳刺激都有反應，昏迷指數已從3提升到6，醫護人員都十分興奮。圖／秀傳醫院提供

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹仍在醫院搶救，至今第15天，今天傳出令人振奮消息，在彰化秀傳醫院治的10歲姊姊，昨天完成頸椎手術後，院方表示，發現她今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3提升到6；至於在彰基救治的9歲妹妹，水腫已有改善，不過意識狀況以及神經功能都沒有恢復。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治，儘管生命跡象穩定，但兩人的昏迷指數都一直維持3。.

其中在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，昨天在生命現象相對穩定之後，醫院施行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成之後，雖然還未甦醒，但今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3進步到6，令醫護人員都十分振奮。

秀傳醫院表示，先院方為姊姊實施音樂治療，預計明天會為姊姊施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。