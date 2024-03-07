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桃機飛機繞到沒油 求救急降落 交長道歉將懲處

記者甘芝萁／台北7日電
桃園機場南跑道歲修第一天就發生大塞機，民眾怨聲載道，迫使交通部長王國材致歉。（圖／桃機提供）
桃園機場南跑道歲修第一天就發生大塞機，民眾怨聲載道，迫使交通部長王國材致歉。（圖／桃機提供）

桃園機場南跑道進行例行歲修，卻造成地面、空中塞機、航機轉降，旅客行程大受延宕。據掌握，跑道歲修首日，有航空公司航班疑似因油料不足大喊Mayday（無線電求救訊號），最後才在航管引導下緊急降落，還有航班在地面等太久，滑回停機坪加油，前後來回加油加了三次，讓機場第一線資深員工直呼離譜。

朝野立委昨於立院質詢時，異口同聲齊轟桃機管理出問題。交通部長王國材公開道歉，並承諾兩周內舉行記者會，說明檢討報告、懲處及優化的標準作業程序。

民進黨立委李昆澤昨天率先質詢，砲轟桃機南跑道歲修造成大量旅客權益受損，檢視桃機公司相關流程，中間有很大的行政瑕疵，不僅踐踏旅客權益，也影響國門形象；若再有這樣混亂狀況，桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫就必須下台。

據了解，歲修首日當天下午3時，首架航機因油料不足轉降高雄，後續接連多架航機也分別轉降沖繩機場、松山機場等，當天一共發生12班航機（十班客機、二班貨機）在本區轉降其他機場的誇張情事。

星宇航空ＪＸ801航班，因在空中繞太多圈，疑似因油料不足喊了Mayday，最後才在航管引導下緊急降落。目前此案交通部民航局正在了解中。

桃機地面的管制也亂成一團。一名空側地勤稱當天狀況是「大亂鬥」，民眾在桃機北側觀景台就能看到航機排隊一路排到跑道頭，甚至還讓長榮BR 217航班等候太久，最後因機務問題及滑行油量不足，又得滑回停機坪加油，前後來回總共加油加了三次。

一名機場資深從業人員透露，3日當天上午10時開始單跑道運作，到當天結束，共14小時、轉降12班，4日同樣單跑道運作21小時，卻沒有任何航班轉降，顯見飛航服務總台的流管調整是可以提升航機起降流量，避免航機繞圈太久，甚至轉降。

飛航服務總台的航管作為是根據飛航管理程序（ATMP）的標準作業程序進行，桃機雙跑道營運時，原則上兩架航機起降需間隔120秒，是最安全且保守的作法，縮短到90秒一次架次起降也符合相關規範。

機場公司基層員工無奈表示，機場公司只是下級單位，負責航廈、空橋、停機坪及跑道等硬體設備，飛機總量管制、起降、爬升、跑道滑行等，由「區管」、「近場台」及「機場塔台」等三個單位負責，管理層級都在機場公司之上，「桃機就細漢」，開了協調會沒人配合，出包了還要背鍋。

一名不願具名的航空學者認為，航班隔離的管制程序若要縮短時間，必須重新訓練，但也得看當下的空域狀況才有辦法隨機調整，很仰賴經驗值，也必須得到充分授權，不然一般來說管制員會照ATMP的程序，畢竟一架航機上有幾百條人命，誰都不敢賭。

長榮 民進黨

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