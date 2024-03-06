「1題材炒了3波」 AI熱能多久？ 央行官員：誰知道

AI熱潮發威，台股5日在台積電領軍下指數續創高。（記者余承翰／攝影）

台北股市5日在台積電 領軍下，指數續創新高。而去年以來不論是美股還是台股 ，資金追捧的明星個股聚焦AI 族群，中央銀行外匯局長蔡烱民5日說，台股的漲勢與題材都緊跟美股，他還觀察到AI題材的熱炒程度，已是「同一個AI題材可以炒三波，從NVIDIA（輝達）、台積電、戴爾」。至於AI熱潮能延續多久？他則說，「who knows（誰知道）。」

台股加權股價指數5日上漲81點，以1萬9386點作收，指數持續創高。台積電為首的AI族群仍是台股盤面主角，台積電ADR美國時間4日股價續漲3.26%，5日創下每股738元的盤中新天價，也帶動台股AI相關族群持續上攻。

分析師許博傑指出，美國費城半導體指數連續性大漲，帶動台積電ADR走升，美股瘋漲的股票都和半導體有關、全部都AI，而台積電又是一切AI的源頭，所有AI高階晶片沒有台積電就做不出來，「根本不用討論台股全靠台積電1檔是否健康，因為它就是會賺」。

對於台股靠科技股撐盤的不均衡現象，金管會雖在2021年推出「股票造市者」制度，擴大對優質但低成交量的股票來增加流動性，但業界人士指出，結構性的問題很難反轉，且全世界的投資者資金現在都往半導體或AI等熱門產業集中，券商造市能發揮的功能有限。

證券業者也說，券商造市所能發揮的效果有限，畢竟券商自營部的資金量能有限，要拉抬這些股票的漲勢並不容易。

此外，目前已呈現出美股AI族群股價漲、台積電ADR漲、台積電股價漲、台股漲的連動現象，市場資金拱AI，外資在台股的買超金額大多數砸在台積電1檔個股身上。不過，許博傑說，AI族群股價漲跌開始出現不同調，部分股價創新高，部分沒有，顯示價格漲到此處，看法已出現分歧。

儘管近期台股頻創新高，反觀台幣匯率卻走貶，台幣兌美元15日收31.565元，貶值3.5分，出現股匯脫鉤情形。蔡烱民指出，如果以整體國際金融市場的角度來看，並沒有脫鉤的問題，台股大漲及創新高，是跟進美股走勢，因為美股強，帶動美元走強，而因為美元走強，台幣就相對走貶，不論是台股還是台匯，都是在反映國際金融市場的表現。

對於美股AI類股強漲，蔡烱民分享個人觀察指出，同樣的題材可以炒3波，NVIDIA、台積電、戴爾；AI題材到今年已炒了兩年，未來是否可比照跟智慧型手機產業曾經的輝煌10年，蔡烱民說，「who knows」。

據金管會公布最新資料，外資2月買超台股1039.08億元（台幣，下同），今年前兩個月累計買超1098.51億元。即使2月適逢春節假期，2月淨匯入50.8億美元，再創近16年來同期新高紀錄，同時也是連續第4個月資金淨匯入，外資的資金潮由此可見，今年以來前兩個月累計淨匯入85.51億美元。

若以最近連續四個月外資淨匯入的規模計算，外資已淨匯入284.95億美元；截至2月底止，外資累積淨匯入餘額為2540.47億美元，若以台幣在2月29日的收盤價31.577元計算，目前台灣的外資資金動能合計超過等值台幣8兆元規模。