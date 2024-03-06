我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

政府退休基金11年平均績效 最高僅6.1%

記者李芯／台北6日電
退休基金11年平均收益率排名。（製表／李芯）
退休基金11年平均收益率排名。（製表／李芯）

全教總5日公布九大政府退休基金11年來的平均績效，其中僅公保準備金超過6.1%，其次是勞退舊制5.7%，排名後面的也多是確定提撥制型的基金，其中又以私校退撫儲金保守型最差，僅1.73%。全教總呼籲政府，應設最低保證收益，並撥補舊基金，避免「二次年改」。

據全教總公布資料，九檔政府退休基金去11年來平均績效排名，依序為公保準備金、勞退舊制、私校退撫儲金積極型、退撫基金、勞保、國保基金、私校退撫儲金穩健型、勞對新制、私校退撫儲金保守型等九檔政府退休基金，平均落在6.1%至1.73%不等。

全教總理事長侯俊良指出，績效第三、七、八、九名的基金都是確定提撥制，對比政府宣稱新制退休金替代率可高達九成，現況卻顯示新制績效有待加強，呼籲政府應提高基金的操作績效。

全教總文宣部主任羅德水也說，檢視基金績效與確定提撥型基金給付特性，政府替私校與公教新進人員勾畫的退休願景並不樂觀，尤其許多人因保守型的基金有「保證收益」所以選擇保守型，但從現在的績效來看，難保障退休生活。建議政府將各類型投資均納入最低保證收益，鼓勵教師參加「增額提撥」。

退休金 投資

上一則

用泰達幣買身分證 替郭台銘連署 7人被起訴

下一則

「1題材炒了3波」 AI熱能多久？ 央行官員：誰知道

延伸閱讀

比特幣狂飆 觸及6.4萬美元

比特幣狂飆 觸及6.4萬美元
退休基金大漲 百萬元退休金帳戶增加11%

退休基金大漲 百萬元退休金帳戶增加11%
效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望

效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望
不只企業開工即停工 福建一私校開學前一天宣布倒閉

不只企業開工即停工 福建一私校開學前一天宣布倒閉

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠