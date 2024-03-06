政府退休基金11年平均績效 最高僅6.1%

退休基金11年平均收益率排名。（製表／李芯）

全教總5日公布九大政府退休基金11年來的平均績效，其中僅公保準備金超過6.1%，其次是勞退舊制5.7%，排名後面的也多是確定提撥制型的基金，其中又以私校退撫儲金保守型最差，僅1.73%。全教總呼籲政府，應設最低保證收益，並撥補舊基金，避免「二次年改」。

據全教總公布資料，九檔政府退休基金去11年來平均績效排名，依序為公保準備金、勞退舊制、私校退撫儲金積極型、退撫基金、勞保、國保基金、私校退撫儲金穩健型、勞對新制、私校退撫儲金保守型等九檔政府退休基金，平均落在6.1%至1.73%不等。

全教總理事長侯俊良指出，績效第三、七、八、九名的基金都是確定提撥制，對比政府宣稱新制退休金 替代率可高達九成，現況卻顯示新制績效有待加強，呼籲政府應提高基金的操作績效。

全教總文宣部主任羅德水也說，檢視基金績效與確定提撥型基金給付特性，政府替私校與公教新進人員勾畫的退休願景並不樂觀，尤其許多人因保守型的基金有「保證收益」所以選擇保守型，但從現在的績效來看，難保障退休生活。建議政府將各類型投資 均納入最低保證收益，鼓勵教師參加「增額提撥」。