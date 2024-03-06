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冷眼集／以價制量大門開 徒增就醫不公平

記者沈能元

萬物皆漲，健保總額有限，醫療及人事等成本日益沉重，衛福部理應從制度著手，提供醫療院所合理點值、給付，以改善經營環境，但這次卻以「回歸市場機制」為由，打破掛號費參考值，一旦醫療院所漫天喊價，以價制量，徒增就醫不公平性，台灣醫療恐出現平價、貴族等極端現象。

醫療服務不同於一般商業服務，生病了，才有就醫需求，餐廳喊漲，消費者有不吃的權力，但掛號費變貴，基於對醫師信賴、就醫便利性，換一家醫療院所就醫，難度相對較高。近年來，醫療費用不斷上升，衛福部真能苦民所苦，在乎民眾感受嗎？怎可以降低醫院經營壓力為主要考量，罔顧病患權益。

目前許多診所掛號費已高於醫學中心，台大醫院門診掛號費100元（台幣，下同），儘管部分負擔較高，一次門診520元起跳，但可領七天份藥物。基層診所部分負擔較低，但不少掛號費超過200元，僅能領三天份藥物，患者精打細算後，寧可至醫學中心就醫，這讓停滯不前的分級醫療政策更是雪上加霜。

取消掛號費參考範圍，衛福部官員再三呼籲，民眾就醫時務必睜大眼睛，避免被當成肥羊宰，更希望公平會發揮監督作用。看似善意提醒，反而點出政府的不作為，已預見新制上路後可能的亂象，卻未善盡把關之責，而民眾只能自求多福。

健保 醫療費

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