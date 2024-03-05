「技術性」變燈？ 新景氣指標上路 1月燈號轉綠

近一年景氣燈號 製表／呂俊儀

國發會昨天發布1月景氣燈號，也是在採用新版景氣指標後發布的第一個燈號。在指標改變後，景氣對策信號綜合判斷分數27分，較上月增加5分，燈號轉亮代表穩定的綠燈，分數創2022年7月來新高，也是2022年9月後，暌違17個月後首見綠燈。

國發會表示，領先及同時指標都上升，國內景氣維持復甦趨勢。

對於景氣燈號指標改變，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是為了讓景氣指標及燈號能精確反映景氣變動，因此每五年會進行檢討。

吳明蕙表示，在原本燈號的九個構成項目，景氣燈號與同時指標中的「非農業部門就業 人數」循環對應性已趨於落後，因此以「工業及服務業加班工時」替換；而落後指標中的「金融業隔夜拆款利率 」近年走勢較平坦，改以較能反映市場面的投資 需求變化的「五大銀行新承做放款平均利率」替換。

由於景氣燈號已連續17個月亮出藍燈與黃藍燈，指標調整後就亮出綠燈，因此被質疑是「技術性」變燈。

吳明蕙說，若以舊版指標計算，分數同樣是27分，不管有無改版，1月都會亮綠燈，且分數一致，絕非技術性變燈。

吳明蕙也表示，就構成項目來看，一月的九項構成項目沒有藍燈，代表生產、投資、銷售、金融等面向景氣都有好轉，不過其中部分構成項目仍呈注意性燈號的黃藍燈，因此對於未來景氣仍要謹慎看待，但領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣還是維持復甦趨勢。

另據台北中國時報報導，1月景氣燈號是國發會採用新版景氣指標所編製。去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，燈號為黃藍燈，因應新版景氣指標上路，國發會重編去年12月綜合判斷分數，上修至22分，但同樣維持亮黃藍燈。

國發會表示，1月出口雖由紅燈稍降為綠燈，但生產、投資、銷售、金融等指標燈號分數均增加。國發會也看好今年隨庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續推展，可挹注出口動能。

內需方面，國發會認為，就業市場維持穩定、基本工資調升，政府持續優化所得稅制，並實施各項減輕負擔措施，加以股市上漲的財富效應，民間消費動能可望獲得維繫。

由於農曆年前向來有消費旺、工廠趕工多、資金需求大、短期工作多等現象，而年後又有放假多、2月天數短、工廠生產與出貨少等情形，因此1、2月景氣表現常有季節干擾因素。吳明蕙坦承，2月有可能又變燈，但景氣復甦趨勢不變。

不過吳明蕙提醒，雖國內外機構預測台灣今年經濟成長率可望高於3％，但主要經濟體的貨幣政策走向，以及美中科技紛爭、地緣政治緊張等經濟下行風險仍存在，後續發展須密切關注。