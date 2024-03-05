我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

「技術性」變燈？ 新景氣指標上路 1月燈號轉綠

記者林海／台北5日電
近一年景氣燈號 製表／呂俊儀
近一年景氣燈號 製表／呂俊儀

國發會昨天發布1月景氣燈號，也是在採用新版景氣指標後發布的第一個燈號。在指標改變後，景氣對策信號綜合判斷分數27分，較上月增加5分，燈號轉亮代表穩定的綠燈，分數創2022年7月來新高，也是2022年9月後，暌違17個月後首見綠燈。

國發會表示，領先及同時指標都上升，國內景氣維持復甦趨勢。

對於景氣燈號指標改變，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是為了讓景氣指標及燈號能精確反映景氣變動，因此每五年會進行檢討。

吳明蕙表示，在原本燈號的九個構成項目，景氣燈號與同時指標中的「非農業部門就業人數」循環對應性已趨於落後，因此以「工業及服務業加班工時」替換；而落後指標中的「金融業隔夜拆款利率」近年走勢較平坦，改以較能反映市場面的投資需求變化的「五大銀行新承做放款平均利率」替換。

由於景氣燈號已連續17個月亮出藍燈與黃藍燈，指標調整後就亮出綠燈，因此被質疑是「技術性」變燈。

吳明蕙說，若以舊版指標計算，分數同樣是27分，不管有無改版，1月都會亮綠燈，且分數一致，絕非技術性變燈。

吳明蕙也表示，就構成項目來看，一月的九項構成項目沒有藍燈，代表生產、投資、銷售、金融等面向景氣都有好轉，不過其中部分構成項目仍呈注意性燈號的黃藍燈，因此對於未來景氣仍要謹慎看待，但領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣還是維持復甦趨勢。

另據台北中國時報報導，1月景氣燈號是國發會採用新版景氣指標所編製。去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，燈號為黃藍燈，因應新版景氣指標上路，國發會重編去年12月綜合判斷分數，上修至22分，但同樣維持亮黃藍燈。

國發會表示，1月出口雖由紅燈稍降為綠燈，但生產、投資、銷售、金融等指標燈號分數均增加。國發會也看好今年隨庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續推展，可挹注出口動能。

內需方面，國發會認為，就業市場維持穩定、基本工資調升，政府持續優化所得稅制，並實施各項減輕負擔措施，加以股市上漲的財富效應，民間消費動能可望獲得維繫。

由於農曆年前向來有消費旺、工廠趕工多、資金需求大、短期工作多等現象，而年後又有放假多、2月天數短、工廠生產與出貨少等情形，因此1、2月景氣表現常有季節干擾因素。吳明蕙坦承，2月有可能又變燈，但景氣復甦趨勢不變。

不過吳明蕙提醒，雖國內外機構預測台灣今年經濟成長率可望高於3％，但主要經濟體的貨幣政策走向，以及美中科技紛爭、地緣政治緊張等經濟下行風險仍存在，後續發展須密切關注。

投資 就業 利率

上一則

藍提總統國情報告即時詢答 綠轟國會擴權

下一則

陸船翻覆案 管碧玲私訊「拔擢原民」 高金素梅：侮辱

延伸閱讀

德國官員：歐盟不需對進口中國太陽能板設貿易壁壘

德國官員：歐盟不需對進口中國太陽能板設貿易壁壘
蘋果全力進攻AI 鴻海出貨喊衝

蘋果全力進攻AI 鴻海出貨喊衝
河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁

河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁
防堵中國汽車進口 美議員提案課徵125%關稅

防堵中國汽車進口 美議員提案課徵125%關稅

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋