黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

日職「讀賣巨人」成軍90周年，到台北大巨蛋與中信兄弟、樂天桃猿進行交流戰，兩天近7萬人進場，打破台灣棒球史紀錄。更具意義的是，棒球迷等待30年的「大巨蛋」，終於以近乎「完全體」的姿態展現在國人面前。

歷經去年驗收、核照、壓力測試賽，以及僅開放1萬6000餘觀眾的亞錦賽，再到近兩場職棒交流賽，球場運作仍有不少應改進之處。例如漏水、動線規畫，都是不應出現的問題。但整體而言，堪稱「瑕不掩瑜」。

這些小瑕疵，在民進黨 民代口中，卻被說成「家醜傳千里」、「讓巨人看笑話」、「丟臉丟到國際」。事實上，巨人隊球員和教練對場地都相當讚美，是誰丟臉到國際？說穿了，將大巨蛋醜化至斯，民進黨民代的心情，恐怕是自己沾不上光的酸葡萄心理吧！

台北大巨蛋命運多舛，主要是歸因於「人禍」。從動念到動工，即耗費20年；原預期2017年世大運前啟用，但柯文哲 就任台北市長讓風雲變色。包括指控是「五大弊案之首」，又造假模擬疏散影片，悍然下令停工。其後又逢蔡政府刁難，這一拖，便是8年。

若說大巨蛋真有什麼丟臉、笑話之處，中央和地方聯手卡蛋，才是真笑話、真丟臉。大巨蛋未來運作，需要全民一起嚴加監督；誰若還想政治操作，丟臉的就是自己了。