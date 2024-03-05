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桃機跑道歲修 2天延誤逾500航班 旅客怨行程大亂

記者周彥妤、黃仲明／桃園5日電
桃機跑道歲修，昨凌晨仍有不少航班延誤的旅客排隊受檢。（記者黃仲明／攝影）
桃機跑道歲修，昨凌晨仍有不少航班延誤的旅客排隊受檢。（記者黃仲明／攝影）

桃園國際機場南跑道3日起進行年度歲修，期間僅靠北跑道起降，造成飛機在空中盤旋，3日與4日兩天逾500架次延誤，出入境旅客也大排長龍，民怨四起。雖然提前至4日晚9時左右恢復雙跑道，但桃機公司坦言影響超乎預期，交通部也檢討分析，本次歲修工程較以往規模大，相關單位未能意識交通量大，會全面檢討流量管制、調整航班。

據桃機統計離場航班延誤情況，3日航班總量共698架次，準點航班53%，延誤1小時以上的航班比率就達兩成二；4日準點航班率提升至59.2%。

一名男性旅客自福岡返台，他表示原本是搭乘3日下午返台的班機，抵達機場後就稱無法飛回台灣，只好取消班機；4日原定中午12時許搭機返台，上機後又聽到組員廣播「因桃機流管，所以只能等」，導致行程受影響，沒辦法工作、機場接送也被迫損失

面對航班延誤、旅客怨聲載道，桃機公司總經理范孝倫坦言，上次大規模整修為兩年前，但本次針對16處區域進行年度歲修，全長約1800公尺，是較大規模整修，尤其3日航班合計698架次，班機量較高，延誤情況超過預期。

交通部次長林國顯分析狀況後指出，過去僅需一天或幾個小時，但因本次跑道有10多處狀況，有些須挖較深處理，超越過往歲修規模；且本次歲修工期較長，原定54小時，也超出上回僅約16小時的工期。

林國顯直言，相關單位未意識到每日逾600班次起降，交通量大，連航空公司也未從源頭調整班次，航管也沒處理。他強調，航空公司未來也要配合調整航班，航管部門則須管制流量。

至於桃機稱上月就發布飛航公告，林國顯認為日後相關歲修，確實應一併通知旅客，會要求桃機配合工程施工時，應予以公告，近施工日前要再次公告。

不過成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏指出，跑道歲修屬交通維持計畫，其可控程度比道路養護更高，並非突發事件，不管怎樣都「說不過去」，有必要檢討，推測是桃機事前計畫不足，調配有失所致。

對此，桃機也宣布，未來提前半年公布歲修計畫，並於90天前發布飛航公告。

桃機跑道歲修釀大塞機。 製表／周彥妤
桃機跑道歲修釀大塞機。 製表／周彥妤
桃園機場南跑道整修，因受單跑道運作影響，許多航班延誤。（記者葉信菉／攝影）
桃園機場南跑道整修，因受單跑道運作影響，許多航班延誤。（記者葉信菉／攝影）

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