我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

蘇丹紅連環爆 朝野轟稽查慢半拍 點名食藥署長不適任

記者賴昀岫、張睿廷、潘奕言／台北5日電
蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，許多攤商特地在攤位前貼出公告，希望民眾安心。(本報資料照片)
蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，許多攤商特地在攤位前貼出公告，希望民眾安心。(本報資料照片)

蘇丹紅辣椒粉食安事件持續擴大，衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅昨至立院進行專案檢討報告，朝野立委齊聲砲轟政府反應慢半拍，消極且不作為，「食安五環」出現漏洞。

由於連鎖火鍋店「海底撈」及製造蝦味先、菜䔕餅的食品公司，都使用到蘇丹紅辣椒粉，國民黨立委王育敏指出，去年五月邊境稽查第一起「蘇丹紅」事件，食藥署就應有所示警，展開市場稽查，並將其列為高風險；做為原料的品項，卻直至年底才進行百分之百逐批查驗，今年2月21日才禁止21家違規者輸台。

國民黨立委陳菁徽指出，衛福部行政怠惰，食藥署把關食安更慢半拍。她說，「食安法」第34條即授權主管機關可立即禁輸，不解食藥署為何至今年2月才禁止，甚至還要公布新的辦法，但現行法規已能因應，「到底是不懂法規還是轉移焦點」？

由於政府自10年前的食安風暴起建置「食品雲」，民進黨立委林淑芬表示，監察院早在2020年予以糾正，依「食安法」規定，申請業者逾47萬家次，但僅約百之二、一萬家業者於食品雲系統登錄；食安把關控制與10年前並無進步，「食品雲」形同虛設。

由於高雄市的津棧、佳廣國際貿易有限公司輸入中國大陸的辣椒粉，被檢出含蘇丹紅成分，高雄市衛生局依「食安法」對津棧開罰台幣6萬元；津棧、佳廣於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別遭裁罰台幣270萬元、30萬元，並暫停作業及停止販賣5天，全面清查嚴辦。

林淑芬表示，津棧和佳廣公司登記在同一地點，業者深知邊境查驗如不合格，只需退運或銷毀，再換一家公司後仍可進口；此外，食藥署疏於市場把關，讓多家紙上公司每年違規，只能靠消費者檢舉。

吳秀梅表示，辣椒粉為第23類的植物類製品，依規定需要上網登錄，不過，資本額3000萬元以上、有工廠登記的業者，才需強制登錄到食品追溯系統。林淑芬質疑，民眾只能自求多福嗎？更批評吳秀梅不適任、不用心。

國民黨 民進黨

上一則

5億高中生墜樓案 證人稱「夏沒提同婚、有點急」

下一則

官員「反質詢」 藍提藐視國會罪 綠白都認不可行

延伸閱讀

朱學恒涉強吻鍾沛君 證人：鍾懷疑被下藥

朱學恒涉強吻鍾沛君 證人：鍾懷疑被下藥
亂局（全文完）

亂局（全文完）
亂局（二○）

亂局（二○）
亂局（一五）

亂局（一五）

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋