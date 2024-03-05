蘇丹紅連環爆 朝野轟稽查慢半拍 點名食藥署長不適任

蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，許多攤商特地在攤位前貼出公告，希望民眾安心。(本報資料照片)

蘇丹紅辣椒粉食安事件持續擴大，衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅昨至立院進行專案檢討報告，朝野立委齊聲砲轟政府反應慢半拍，消極且不作為，「食安五環」出現漏洞。

由於連鎖火鍋店「海底撈」及製造蝦味先、菜䔕餅的食品公司，都使用到蘇丹紅辣椒粉，國民黨 立委王育敏指出，去年五月邊境稽查第一起「蘇丹紅」事件，食藥署就應有所示警，展開市場稽查，並將其列為高風險；做為原料的品項，卻直至年底才進行百分之百逐批查驗，今年2月21日才禁止21家違規者輸台。

國民黨立委陳菁徽指出，衛福部行政怠惰，食藥署把關食安更慢半拍。她說，「食安法」第34條即授權主管機關可立即禁輸，不解食藥署為何至今年2月才禁止，甚至還要公布新的辦法，但現行法規已能因應，「到底是不懂法規還是轉移焦點」？

由於政府自10年前的食安風暴起建置「食品雲」，民進黨 立委林淑芬表示，監察院早在2020年予以糾正，依「食安法」規定，申請業者逾47萬家次，但僅約百之二、一萬家業者於食品雲系統登錄；食安把關控制與10年前並無進步，「食品雲」形同虛設。

由於高雄市的津棧、佳廣國際貿易有限公司輸入中國大陸的辣椒粉，被檢出含蘇丹紅成分，高雄市衛生局依「食安法」對津棧開罰台幣6萬元；津棧、佳廣於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別遭裁罰台幣270萬元、30萬元，並暫停作業及停止販賣5天，全面清查嚴辦。

林淑芬表示，津棧和佳廣公司登記在同一地點，業者深知邊境查驗如不合格，只需退運或銷毀，再換一家公司後仍可進口；此外，食藥署疏於市場把關，讓多家紙上公司每年違規，只能靠消費者檢舉。

吳秀梅表示，辣椒粉為第23類的植物類製品，依規定需要上網登錄，不過，資本額3000萬元以上、有工廠登記的業者，才需強制登錄到食品追溯系統。林淑芬質疑，民眾只能自求多福嗎？更批評吳秀梅不適任、不用心。