桃機南跑道維修 地面天空大塞機旅客抱怨

桃園機場南跑道進行整修，因受單跑道運作影響，許多航班出現延誤。（記者葉信菉／攝影）

桃機南跑道3日關閉整修至5日下午，僅剩北跑道可供起降，影響班機起降，引發旅客抱怨。有旅客表示，自己卡在飛機上兩小時，到東京來不及轉機去美國。

本報系聯合報報導，桃園機場公司表示，昨天為第一天執行單跑道運作，飛航服務總台於班機到場尖峰時段，對鄰區實施5至10分鐘適度流管措施，降低對航情影響。

機場公司指出，桃園國際機場南北跑道需定期輪流維修，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務後進行；本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為為3月3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。

機場公司表示，昨天為第一天執行單跑道運作，期間航機有於空中等待情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山。機場公司將視航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待情況。

台北中國時報報導，照桃園機場飛航時刻表資料顯示，3日上午10時封閉南跑道後，到晚間10時為止，有2個航班取消，16個航班顯示起飛時間未定，65個航班起飛延誤超過一個小時以上，其中還有一個航班在跑道排隊等起飛，因等待時間太久，機長判定油料不夠，又折回停機坪加油後，再度排隊等待起飛。還有等待降落的航班，因油料不足，轉降高雄小港機場加油後，再飛回桃園機場。

有旅客在網路上抱怨，自己卡在飛機上兩小時，到東京來不及轉機去美國。有網友嘲諷說，各國的人都塞在台灣國門的上空繞好多圈，真是不同觀光 行銷。