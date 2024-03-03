已婚特勤少將街頭醉吻女子 記兩大過列汰除對象

國安局特勤中心少將謝靜華日前酒後在街頭向一名女子索吻、追吻，過程遭旁人錄下。（翻攝自爆料影片）

已婚的國安局特勤中心少將謝靜華，日前於街邊醉吻年輕女子，過程還遭旁人錄下。國安局昨天表示，謝靜華因此遭記兩大過處分，並列為優先汰除人員。

國安局表示，特勤中心謝員個人營外違失行為日前遭媒體披露之後，國安局第一時間展開行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，予以記兩大過處分，列為優先汰除人員。另若查有違法情事，將依法移送究辦。

國安局表示，已對此案相關人員實施內部查察及測謊程序，至今未發現反情報相關疑慮。

國安局表示，國安局一向以最高標準要求同仁遵守工作紀律，若發生違法犯紀情事，均秉持毋枉毋縱原則，依法懲處，以正紀律。

此外，憲兵211營古姓上兵前晚在總統府執勤時自盡，台北地檢署、台北憲兵隊昨天赴台北馬偕醫院相驗，檢方相驗完畢後，認定死者是舉槍自戕，頭部中彈，死因為「自殺」，古男家屬表示無意見，檢察官已發交遺體給家屬，至於自殺動機有待釐清。

憲兵指揮部昨天指出，古男自殺案已依「財務、家庭、健康、勤務、心理」等五大面向，針對肇因深入查證，有網路謠傳古男是「被殺」等錯假訊息，均非事實。

據了解，古男（21歲）是苗栗銅鑼人，他的父親、胞兄昨天一早北上配合檢方相驗，兩人神情黯然，相驗完畢後由憲兵隊陪同離開。憲指部表示，全案已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因。