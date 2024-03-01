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虛坪改革 公設比可望降至25%~30%

台灣新聞組／台北1日電

現行民眾購屋最常詬病公設比太高，內政部長林右昌2月29日公布虛坪改革方案，包括停車空間登記制度改革、增訂管委會空間設計標準，希望減少不必要的公設跟虛坪，將與各界溝通，盡速推動修法，若修法過後，能有效降低公設比5%至10%，公設比可望下降到25%至30%。藍委認為房市改革應直接改為實坪，一次到位。

林右昌指出，虛坪改革目的是要用一樣價格可以買到合理坪數，主要採取兩大策略，首先改進停車空間議題，現行依法設置停車空間屬於所有住戶的公設，產權不得獨立登記跟轉移，部分開發商會把車道用公設登記，由所有購屋人共同負擔，對沒買車位的住戶不公平。

改革方案策略，停車空間重新定義為專有部分，具有獨立產權，讓停車空間跟居住空間明確分開，讓停車空間負擔合理化，沒買車位不必負擔車位面積，這部分需要經過公寓大廈管理條例。

針對公設比居高不下現象，現有免計容積空間有一個合計上限規定，在扣除避難、救災及機電維生等空間後，如果還有餘額，部分建商就會以管委會空間名義，包裝成非必要的娛樂交誼等空間銷售，導致市面上只剩下高公設比的產品，民眾根本沒有其他選擇。

林右昌說，改革方案增訂管委會設置面積合理標準，訂出上下限規定，引導公設設計趨向適質適量，保障社區運作的基本需求，並避免浮誇不實用的公設。

林右昌表示，虛坪改革希望盡快凝聚共識往前推進，修法後沒有溯及既往的問題。依照目前規畫方案，預計公設比將可有效降低5%至10%，讓民眾在購屋時，能實質減少公設比支出負擔。

業界擔心，建築總面積是否會減少，以及現有免計容積比例是否會降低？林右昌表示，沒這個問題，建築總面積不會減少，現有免計容積比例也沒有降低。

林右昌強調，接下來會跟大眾、不動產建築業界、消費者保護團體就細節部分再溝通確認，提出最後版本，希望能盡快提出修法草案送立法院審議。

台北市建商公會理事長陳勝宏指出，虛坪改革是好事，可減少購屋糾紛，但在總價不變之下，每坪單價可能被拉高，不過若減少的公設比不多，如30%上下，是合理範圍，每坪售價也不會差太多。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城則表示，內政部應廣納各方意見，並先說明當初提高公設比的理由為何不存在了。國民黨立委黃健豪表示，台灣公設比高的真正原因是消防法規，政府不斷加規範，要降低公設比相當難，實坪制才能一次到位。

內政部 國民黨

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