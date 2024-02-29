台灣爆麻疹首起群聚 北部醫護遭染 疾管署匡列306人

今年首見麻疹群聚事件，疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。示意圖。(本報資料照片)

今年首見麻疹群聚，疾管署發言人羅一鈞表示，北部某醫院男性醫護人員於2月13日醫院工作時接觸到確診感染個案，24日出現症狀，27日確診，為今年第二例本土麻疹案例。疫調顯示，個案在可能傳染期間，曾到桃機第二航廈美食街、新北市中和區光華街梁家米粉湯。

羅一鈞指出，兩個本土麻疹確診個案接觸者合計約600人，其中此次新增的確診醫護個案，目前已匡列306名接觸者，其中包括非同住親友四人，及醫院、活動地等接觸者302人，需自我監測至3月15日。

麻疹屬於第二類傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後四天均具傳染力，傳染性相當高，在疫苗 尚未使用前，超過99%的人都會被感染。初期症狀類似感冒，前驅症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，以及發燒三至四天後口腔內出現斑點。

上周北部一名30多歲男性確診麻疹，為今年首例本土麻疹。羅一鈞表示，第二例本土個案與該男子有關，為北部醫院醫護人員，體內無麻疹抗體，13日曾接觸首例麻疹本土個案（指標個案），24日頭暈、26日咳嗽、紅疹，27日由院方通報確診，目前居家隔離中。

該護理麻疹案例曾於22日下午至桃機第二航廈美食街、25日晚間至新北中和的梁家米粉湯。疾管署提醒，曾在相關時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應與衛生單位聯繫。

依據ＷＨＯ監測資料顯示，去年全球疫情 明顯上升，其中以歐洲區增幅最劇，歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍，以哈薩克 、亞塞拜然、俄羅斯等國最為嚴峻。今年迄今歐美各國仍不斷報告零星案例，疫情明顯較去年同期上升。歐洲區署評估，去年麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年。

台灣今年累計三例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中兩例為本土病例屬同一群聚事件，另一例則為馬來西亞境外移入。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿一歲幼兒，請盡速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(ＭＭＲ)。