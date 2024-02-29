我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

台灣爆麻疹首起群聚 北部醫護遭染 疾管署匡列306人

記者李青縈／台北29日電
今年首見麻疹群聚事件，疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。示意圖。(本報資料照片)
今年首見麻疹群聚事件，疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。示意圖。(本報資料照片)

今年首見麻疹群聚，疾管署發言人羅一鈞表示，北部某醫院男性醫護人員於2月13日醫院工作時接觸到確診感染個案，24日出現症狀，27日確診，為今年第二例本土麻疹案例。疫調顯示，個案在可能傳染期間，曾到桃機第二航廈美食街、新北市中和區光華街梁家米粉湯。

羅一鈞指出，兩個本土麻疹確診個案接觸者合計約600人，其中此次新增的確診醫護個案，目前已匡列306名接觸者，其中包括非同住親友四人，及醫院、活動地等接觸者302人，需自我監測至3月15日。

麻疹屬於第二類傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後四天均具傳染力，傳染性相當高，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染。初期症狀類似感冒，前驅症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，以及發燒三至四天後口腔內出現斑點。

上周北部一名30多歲男性確診麻疹，為今年首例本土麻疹。羅一鈞表示，第二例本土個案與該男子有關，為北部醫院醫護人員，體內無麻疹抗體，13日曾接觸首例麻疹本土個案（指標個案），24日頭暈、26日咳嗽、紅疹，27日由院方通報確診，目前居家隔離中。

該護理麻疹案例曾於22日下午至桃機第二航廈美食街、25日晚間至新北中和的梁家米粉湯。疾管署提醒，曾在相關時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應與衛生單位聯繫。

依據ＷＨＯ監測資料顯示，去年全球疫情明顯上升，其中以歐洲區增幅最劇，歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍，以哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯等國最為嚴峻。今年迄今歐美各國仍不斷報告零星案例，疫情明顯較去年同期上升。歐洲區署評估，去年麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年。

台灣今年累計三例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中兩例為本土病例屬同一群聚事件，另一例則為馬來西亞境外移入。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿一歲幼兒，請盡速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(ＭＭＲ)。

疫情 疫苗 哈薩克

上一則

黑白集／官僚、蠻橫…陳建仁內閣「蘇貞昌化」

下一則

新聞眼╱國民黨若一席召委換合作 恐弄巧成拙

延伸閱讀

麻疹在台爆出首起群聚 北部醫護遭染 匡列306人

麻疹在台爆出首起群聚 北部醫護遭染 匡列306人
台大醫院復工 急診百人候床 滿到大廳

台大醫院復工 急診百人候床 滿到大廳
新冠、類流感 年後恐又有高峰

新冠、類流感 年後恐又有高峰
全球首例 中國爆禽流感H10N5混流感致死

全球首例 中國爆禽流感H10N5混流感致死

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校