火車快來了…婆婆摔入月台 機警高中生4秒判斷救人

台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。(示意圖／本報資料照片)

台鐵 板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。永平高中校長沈美華說，事發當下李生並非有勇無謀下去救人，查看地板已亮燈，但尚未看到車頭燈，且軌道旁有柱子便跳下月台，將婦人拉起護在柱子旁，整個過程僅短短4秒。

校長沈美華讚賞李生勇氣可嘉，學校可能會記大功嘉獎。

李生說，當天與朋友要搭火車，正在月台吃早餐，聽聞附近乘客呼救有人落軌，但警示燈已亮，且評估婆婆跌落點位於10車廂，屬於月台尾端，有空隙可以躲藏，當機立斷跳下月台救人，架住婆婆於安全位置，當下其實並不緊張。

李說，有詢問婆婆要去哪裡、是否一人，但她受到驚嚇無法說話，隨後火車頭愈來愈近，站務人員也抵達現場，確定兩人平安後待火車停下便趕緊拉他們上去，而獲救後有先打電話給父母報平安，外婆稱讚他很勇敢，讓他有點害羞，並說做好事很開心。

台鐵公司營運安全處長林景山表示，當時所幸還有2、30秒可反應，有驚無險；若日後有民眾見到類似狀況，務必先通知站務人員，不鼓勵民眾跳下救人，否則徒增風險。

校長沈美華稱讚李生勇氣可嘉，但第一時間也擔心學生安危，不過跟學生聊過後，發現他很清楚自己在做什麼，思慮縝密，笑嘆「連大人都不一定能思考想這麼快」。