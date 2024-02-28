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62歲衛福部前司長考學測 任內推動政策竟答錯

台灣新聞組／台北28日電
黃林煌曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事，圖為與史國外交部長合影。(圖／黃林煌提供)
黃林煌曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事，圖為與史國外交部長合影。(圖／黃林煌提供)

62歲前衛福部中醫藥司長、現任中醫師的黃林煌從小就對美術有興趣，今年報考大學學測。他27日說，對於學科成績並不滿意，若總分未達標，7月會再拚指考，絕不輕言放棄。

宜蘭縣籍的黃林煌擁有陽明交大傳統醫藥研究所博士學位，曾任衛福部中醫藥司司長、駐非洲史瓦帝尼王國大使館參事，目前是衛生福利部基隆醫院中醫主治醫師。他小時熱愛繪畫，後來讀中醫系從醫，10年前在史瓦帝尼王國大使館任職期間，突然興起退休後要考美術系，完成夢想的念頭，讓退休生活多彩多姿。

黃林煌曾於民國68年首度參加大學聯考，相隔45年後的今年1月再度踏入大學入學考場希望圓夢，成為另類考生。他的第一志願是國立台北藝術大學美術系。

黃林煌告訴中央社記者，大學學測成績今天公布，他的國文及社會科11級分、英文10級分，3科落在均標水準，但他並不滿意，其中國文科禁用硃砂考題，是他擔任司長任內推動，竟答錯。

黃林煌說，這考題有5個選項，採多選題形式作答，正確答案B、C、E，他只選B、C，漏了E選項。

針對E選項「藥用硃砂若以安全方式炮製，非全不可用，但台灣目前完全禁用」，黃林煌說，台灣已完全禁用硃砂，「非全不可用」看來模稜兩可，潛藏語意有陷阱。

黃林煌笑稱，相隔45年再度踏進大學考場，發現考題比以前更刁鑽，要拿高分非常不容易。術科成績將在29日揭曉，總分如果未達標，7月會再拚指考，絕不輕言放棄。

退休 大使館 福利

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