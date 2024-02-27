首艘自製潛艦 海鯤號X形尾舵曝光

首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試。(記者劉學聖／攝影)

台灣首艘自製潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試，昨天下午緩慢從海昌廠拖出後，移至一旁的中信八號浮塢，原本傳出要以黑布遮蓋住移動過程，但最後軍方及台船仍「大方」讓媒體全程記錄這歷史時刻，這也是海鯤號船尾X形尾舵首次曝光。

國防部 原以機密為由，要求台船搭設鐵架並以黑布幕遮掩海鯤號移動過程，警方也到場巡戒，但最後並未蓋上黑布。海鯤號今天上午將以浮塢運往不遠處的台船89、90號乾塢「坐墩」，將進行預備傾測試驗，驗證潛艦浮力正確。

海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將從台船海昌工廠藉中信8號浮塢移至乾塢。昨天下午5時多「海鯤號」緩緩移動出廠，船身未遮掩首度讓外界大致一探艦體全貌。知情人士透露，海鯤潛艦目前已進入HAT最後階段，中信8號浮塢的進駐並非執行海測（SAT ），而是後續HAT相關測試項目「預備傾測試驗」，以品質、安全為首要條件執行，目前進度一切順利。依台船公司發布測試作業項次規畫表，今天上午8時至上午10時30分，執行第一階段浮塢拖帶，第二階段為浮船離墩，第三階段為拖帶進塢，時間從1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢。