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劉德音見岸田 台積將在九州建半導體供應鏈

記者葉卉軒、朱漢崙、馬瑞璿／台北27日電

台積電日本熊本廠JASM二月24日開幕，台積電董事長劉德音昨天在日本首相官邸會見首相岸田文雄後表示，他向岸田強調將在九州打造先進半導體供應鏈，並表達將繼續支持日本半導體產業政策。

外媒報導，劉德音與台積電總裁魏哲家一起訪問首相官邸，並於會後表示，「在日本的支持下，第一工廠建設非常順利，很感謝首相的半導體投資戰略。」

台積電熊本廠開幕，專家分析，這意味著台積電在半導體產業新一輪全球布局中，搶下非常重要的灘頭堡。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，從這一波日本政府的補貼金額比率、核撥速度，都可看出日本政府的積極度，加上台日工作文化相近，使熊本一廠推進速度與進展都符合預期，今年底前即將量產，熊本二廠可望2024年量產，未來也有機會討論三廠建立，預期日本將逐步成為台積電亞洲地區很重要的生產基地。

劉佩真分析，台積電到日本生產晶片，可滿足客戶需求，且台灣若能獲得日本半導體在設備、材料的強項，也可補足台灣在發展半導體相對不足之處。

台積電到熊本設廠，玉山金董事長黃男州分析，將對當地帶來兩大影響，一來是土地成本成長至少二成，另外薪資水準也大增。

黃男州說，他的朋友想在熊本買房，金額在2000萬日幣以下、約400萬台幣(約12.6萬美元)，熊本當地房價相對便宜，但去年7月土地已漲20%，應是日本前三大不動產上漲最多地點。

第二個影響在於薪資行情。黃男州分析，台積電開的薪資一個月28萬日圓，近6萬台幣(約近1900美元)，但當地大學畢業生在20萬日圓，等於台積電價碼超過四成，且時薪工人更超過當地行情50%以上，拉高當地薪資行情。

黃男州說，在1980年代，全世界半導體市場一半都在九州，九州也希望恢復往日「矽島」發展，因此，台積電的到來，將對熊本帶來更大發展契機。

台積電 日本 岸田文雄

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