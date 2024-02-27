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台健保署砍藥價 年底恐現缺藥潮

記者賴昀岫、沈能元、李樹人／台北27日電

衛福部健保署日前公布最新藥價調整，共有4551種藥物遭砍價，為健保省下55.3億元台幣(約1.75億美元)藥費，但藥師公會全聯會理事長黃金舜擔心，遭砍價的藥物幾乎都是過了專利期的「老藥」，幾乎無利可圖，已有本土藥廠表態，自家13款藥中，將停產九項，預估年底恐湧現一波缺藥潮，屆時全國600多萬名慢性病患者用藥權益受損。

對此，健保署長石崇良表示，目前尚未接獲藥廠停產訊息，缺藥因素多為原物料短缺、供應不穩所致，受藥價影響的「非常的少」。

衛福部長薛瑞元指出，今年調整藥價品項已是近年來最少數量，調整金額僅50多億元台幣，影響層面應比往年還小。在調整價格時，已先評估藥價過低是否影響廠商生產的意願，至於攸關民眾用藥權益的藥品，則不會調降藥價。另對於藥品被調降藥價的廠商，也提供申覆機會。

沒有利潤，可以申覆，但台灣廠商卻很少這麼做，除了必須揭露成本分析，再者，翻案機率不高，以去年為例，健保去年調整藥價後，僅33家廠商提出申覆，共288種品項，最後120種維持原本議定價格，也就是仍被砍價，149種藥品維持原來價格，另有19種藥物調高藥價。

黃金舜說，逾九成被砍價的藥品為超過15年專利期的老藥，假設五家廠商生產某一款藥品，健保核價10元台幣，但廠商需與醫院再次議價，一顆價格從10元變成6元，這就是所謂的藥價差，醫院端已經拿走了一大半利潤，隔年藥價調整時，健保署參考廠商開給醫院發票，認為仍有4元空間，當然繼續再砍。

以軟便劑（氧化鎂）為例，健保署核定每顆2元台幣，這已是健保藥物「地板價」，但醫院跟廠商議價後，藥廠可能只拿到8毛錢，黃金舜說，「健保藥價砍一次、醫院議價再砍一次。」這就是為何「氧化鎂」藥證共有五張，卻只有一家廠商願意生產。

老年人口變多，慢性疾病用藥數量變多，黃金舜呼籲，健保署未雨綢繆，否則半年後就將面臨缺藥衝擊。建議健保署統一採購「弱勢老藥」，保障廠商最基本的喘息空間，不致停止生產。

石崇良指出，由健保署統一採購低於地板價的藥品，這並無先例，仍需進一步討論、研究。

開業藥師沈采穎表示，健保署統一採購已達地板價的藥品，這是很理想化的作法，但牽涉到人力、平台架設、資源整合與藥品採購等，政府尚未解決缺藥問題，能否妥善做好集中採購，恐是一大挑戰。

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