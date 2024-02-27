預售屋契約4大違規 查出13建案22項次

買預售屋 小心踩雷 製表／生活文教中心、財經中心

房價 居高不下，自用客卻穩定購買預售屋；去年預售屋市場年增率兩成七，衍生不少問題。行政院消費者保護處抽檢去年50個預售屋建案契約，查出13個建案共22項次違規，不合格率2.9%，四大違規樣態包括違反「房地標示及停車位規格」、「契約總價」、審閱期不足5日及「驗收」規定。

消保處查核全國50個預售屋建案契約，每個契約均查核「房地標示及停車位規格」、「契約總價」及「驗收」等15項目，共查核75項次，其中22項次不符規定，已依「平均地權條例」裁處共120萬元(台幣，下同)。

違規最多建案為台中市沅林建設的建案「沅林．清麒」共五項違規，高雄市上揚建設的「上揚湛」居次，違規三項。

沅林建設說，也許作業上不盡周全，會針對消保處指正之處加以改正。

上揚建設表示，兩件被罰的屋款都相差1000元，沒有達到買方有權保留房地總價5%，以在完成驗屋修繕跟複驗完成後交付交屋保留款的規定，因此遭裁罰，是讓公司警惕，第一線人員要很嚴謹，至於車位高度與審閱期，主管機關都接受公司解釋，不予裁罰。

消保處副處長陳星宏指出，四案違反「房地標示及停車位規格」，是違規最多的樣態。

違規內容包括未記載停車位「性質」、「位置」及「型式」等基本資訊，或把「停車位高度」當成「車道入口限高」，等於只保證車子可駛進停車場，卻不保證可停進停車格。

另四個違反「契約總價」的建案內容，包括契約書中僅填列「契約總價」，未分別填列「土地價款」及「房屋價款」；還有價款填列內容錯誤，各項價款加總後與契約總價不一致，導致後續交屋保留款爭議。

審閱期違規的樣態，包含建商提供買方的審閱期不足五天，或未簽約就要求繳交簽約金等狀況。

至於違反「驗收」規定的樣態，包括建商於契約中自行訂定「驗收標準」，載明「造成牆面不規則龜裂情形，係屬正常施工規範」或有「七天內未配合驗收就視同驗收完成且無瑕疵」等內容，陳星宏認為這種標準相當不合理。

消保處提醒消費者，簽約前先可到實價登錄網站，確認建案契約備查狀況；接著逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符，若遇契約內容不合規定的建案，應拒絕簽約，並向主管機關檢舉。