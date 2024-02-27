我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

台經院示警：4月電價將漲 物價壓力大

記者葉卉軒、林海／台北27日電
四月電價調漲，餐廳、小吃店餐飲定價恐將隨之調漲，外食族皆會受到影響。記者陳正興／攝影
四月電價調漲，餐廳、小吃店餐飲定價恐將隨之調漲，外食族皆會受到影響。記者陳正興／攝影

台經院公布最新景氣動向調查，元月製造業、服務業、營建業營業氣候測驗點同步走高，台經院景氣預測中心主任孫明德形容為「三陽開泰」，並指出景氣回升速度比想像中快，預期今年製造業表現可望優於去年，傳產業將逐季上揚；不過，產業景氣雖好，電價上漲陰影卻始終揮之不去，台經院院長張建一示警，四月電價調漲，勢必對物價造成壓力，需密切關注。

張建一表示，受惠國際貿易量今年可望明顯成長，將挹注台灣出口動能，若國際沒發生不利經濟成長的事件，透過製造和服務經濟成長雙引擎，今年台灣經濟成長率超過3%應該是沒有問題。只是，目前物價還是維持高檔，仍會壓抑一些需求，期盼新興科技ＡＩ（人工智慧）相關應用讓景氣反彈，且應用能更廣，並帶動傳統產業復甦。

台經院指出，國內製造業受惠半導體供應鏈庫存逐漸消化，ＡＩ晶片市場擴大，電子機械業對當月與對未來半年景氣看法明顯轉好；傳統產業則因大陸內需消費動能有待觀察，令化學工業、鋼鐵基本工業對未來半年景氣看法保守。

服務業則受惠於存放款穩健成長、年前消費刷卡量增加，促使淨利差與手續費收入增加，令金融相關產業多樂觀看待景氣前景；營建業則因在手工程案量和合約金額增加，國內營造市場保持擴張，加上得益於「新青年安心成家方案」貸款優惠，房市氛圍趨向正面。

然而，今年台電恐調漲電價，不管對企業主還是民眾來說，電價上漲都會讓經營成本、生活成本增加。

張建一表示，4月電價調漲對ＣＰＩ（消費者物價指數）是很大壓力，尤其是「間接影響」造成外食費續漲最讓人擔心，一旦電價調漲，餐廳、小吃店就更有理由漲價。至於今年全年通膨率能否如原先預測的控制在2%以內？張建一坦言，有壓力，要看經濟部端出的電價調漲方案而定。

電價上漲不只台灣本地有感，就連外媒分析師都指出，台灣電價若調漲至韓國水準，恐影響產業經營。對此，台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，各國電業均數次調漲電價，相較韓國工業電價三年調漲八成，達到每度4.46元，而台灣僅調漲三成至每度3.38元，仍保有產業競爭力。

台電說明，韓國去年工業電價為每度4.46元，與2020年相比漲幅達84%，而台電在去年四月電價調整後，工業電價為每度3.38元，與2020年相比漲幅僅31%，價格與漲幅皆低於韓國，此外，依據2023年國際能源總署ＩＥＡ統計，台灣工業電價為全球第三低，仍屬具有競爭力的低電價。

電價審議委員會召開在即，台電表示，會持續蒐集燃料、電業營運成本等資料，以供電價費率審議會綜合考量，期能兼顧產業競爭力與電業穩定經營。

貸款 供應鏈 晶片

上一則

去年9月至今9次 FT：中國科考船增加對台海域侵犯 加強情蒐

下一則

台男在泰國遭槍殺 疑4台人涉案

延伸閱讀

印度投入晶片戰 已收到210億美元晶片投資提案

印度投入晶片戰 已收到210億美元晶片投資提案
G20財長會議擬聚焦經濟 擱置俄烏、以哈戰爭分歧

G20財長會議擬聚焦經濟 擱置俄烏、以哈戰爭分歧
台電增資1001億 小股東轟政府錯誤政策釀虧損

台電增資1001億 小股東轟政府錯誤政策釀虧損
冷眼集／連年金援、漲價 台電黑洞填不滿

冷眼集／連年金援、漲價 台電黑洞填不滿

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒