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台孕產婦死亡率為日本4倍、南韓1.5倍 與2原因有關

台灣新聞組／台北26日電
衛福部統計，台灣孕產婦死亡率為日本四倍、南韓1.5倍。（本報資料照片）
衛福部統計，台灣孕產婦死亡率為日本四倍、南韓1.5倍。（本報資料照片）

衛福部統計，台灣2019年孕產婦死亡率創23年來新高，雖然近幾年略降，仍遠高於日韓，少子化隱憂恐更為嚴重。醫師指出，政府對婦幼衛生重視不夠，若能投入更多資源，孕產婦死亡率有機會減半。而大腸癌則是台灣人發生率第二名的癌症，衛福部國健署最新一年癌症登記就有1萬6238人確診，且九成是50歲以上民眾。

本報系聯合報報導，衛福部2022年死因統計，超過6000人死於大腸癌。為降低發生率及死亡率，國健署提供50至74歲民眾每兩年一次免費定量免疫法糞便潛血檢查。針對糞便潛血檢查的方式，國健署說，由於大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或息肉，並經由大腸鏡檢查，進一步診斷、治療，進而阻斷癌症的發生與進展。

台北中國時報報導，日本孕產婦死亡率為10萬分之3.4，南韓則是10萬分之8.8，均遠低於台灣。紐西蘭和土耳其各為10萬分之13.6和13.1，與台灣相近。美國則高達10萬分之23.8。

孕產婦死亡率的定義是「每10萬名活產中，在懷孕期間或懷孕中止42天內的婦女死亡數」，排除外力事件。台灣在2019年創下23年新高，達10萬分之16，近三年下降到10萬之13至14。

報導指出，台灣孕產婦死亡率高，和生育高齡化、少胎次化有關。台灣周產期醫學會理事長詹德富表示，孕產婦年紀越長，合併心臟病、糖尿病、高血壓、中風、肺栓塞等疾病風險越高。另外，初產婦出現併發症風險也高，而現代人多半只生一胎，也是影響孕產婦死亡率的因素之一。

詹德富表示，台灣去年新生兒僅13萬名，任何一個案都很容易牽動整體孕產婦死亡率，換言之，只要多做一點努力就會有很大的成果。他認為，政府對孕產婦和新生兒投注資源太少，若能提升投入並適度修正，估計一半的個案可及早發現問題並治療，孕產婦死亡率可望減半。

台北榮民總醫院婦女醫學部主任王鵬惠說，台灣表現比日韓差，確實需要反省，但這牽涉到很多面向，例如對於活產定義不同。王鵬惠指出，台灣的高危險妊娠轉診流程還不夠成熟，衛福部自2021年推動「周產期照護網路計畫」，針對高風險的孕產婦，希望在產前轉診到醫療資源較完備的醫院。

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