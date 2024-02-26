國父紀念館52年來最大規模休館整修 拚2026完工

國父紀念館休館整修，25日開工祈福儀式由文化部主秘陳登欽（右二）主持，國父紀念館長王蘭生（右一）也出席。（記者胡經周／攝影）

興建逾半世紀，國父紀念館大會堂首次閉館整修，今起休館暫停對外開放。國父紀念館館長王蘭生表示，主體建築整修工程除了古蹟 外觀修復及屋頂防漏修繕，服務設施優化也是核心項目，並將汰換機電空調系統，預計2026年第四季完工。整修期間，中山文化園區維持正常運作不受影響。

國父紀念館昨舉行「國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」開工祈福儀式，王蘭生說，工程計畫曾修正多次，最大的影響就是2019年指定為市定古蹟，一切都須依文資法相關規定辦理。

王蘭生說，休館施工期間，除工區外，園區仍然對外開放，同仁將遷移到園區內臨時辦公室持續為民服務。

王大閎建築研究與保存學會理事長徐明松說，國父紀念館和市民生活息息相關，不只提供紀念性，提供展覽、典禮和表演活動。不能因休館停滯太久，設計和施工團隊都承受一些壓力，盼能順利在2026年第四季完工。

文化部表示，這次工程是國父紀念館52年來最大規模的整修。國父紀念館於1972年完工啟用，國父紀念館表示，除古蹟建物外觀須修繕外，大會堂、展場及周邊相關設施亦漸趨老舊，尤其大會堂因時空環境轉變需提供更多元的服務。