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日本政府大力支持 台積熊本二廠再祭補貼

特派記者鐘惠玲／日本熊本24日電
台積電24日舉行熊本廠JASM開幕典禮，創辦人張忠謀（中）、董事長劉德音（左四）、總裁魏哲家（左五）、日本經濟產業大臣齋藤健（左二）等出席。（中央社）
台積電24日舉行熊本廠JASM開幕典禮，創辦人張忠謀（中）、董事長劉德音（左四）、總裁魏哲家（左五）、日本經濟產業大臣齋藤健（左二）等出席。（中央社）

晶圓代工龍頭台積電子公司JASM的熊本一廠24日盛大開幕，日本經濟產業大臣齋藤健送上大禮，在開幕典禮致詞時表示，歡迎台積電持續興建熊本二廠，將給予資金補助，同時也於會後公布，日本政府將對二廠提供7320億日圓（約48.6億美元）補助。

日本首相岸田文雄則透過預錄影片祝賀，他表示，熊本廠生產先進半導體對台日兩國半導體產業是重要的一大步，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展。對於台積電願意將日本設為其布局的重要一環，表達由衷感謝，希望從熊本開始，能帶動薪資成長循環，台日經濟交流逐漸茁壯，後續對二廠會持續支援。

台積電持有JASM約86.5％股權，日本政府先前已宣布補助JASM熊本一廠最多達4760億日圓，加上二廠最高達7320億日圓，等於最高將補助超過1.2兆日圓。（約79.7億美元）。

包括齋藤健、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家、董事曾繁城，以及索尼（Sony）代表執行役會長吉田憲一郎、電裝（DENSO）代表取締役社長林新之助、熊本縣知事蒲島郁夫、豐田高層等均出席開幕典禮。

劉德音在致詞中提到， 衷心感謝日本政府大力支持，提供各種無縫協助，並感謝合資夥伴包括Sony與DENSO分享在地經驗，也期望豐田加入新的拓展計畫帶來更多動能。未來JASM將秉持台積電對於環境保護、公司治理等的理念，善用本地採購，建立當地供應鏈，實施綠色半導體製程，100%採用再生能源，並節約地下水，也會培育人才，成為對熊本有正面影響的領先企業，一起為半導體產業再創高峰。

魏哲家強調，日本政府與重要夥伴的堅定支持 ，對於這次JASM的合資成功至關重要。

齋藤健指出，當初宣布台積電要興建熊本廠時就是世界矚目的決策，感謝各方支持，讓建廠順利依照時程完成，可活化熊本地區經濟，一廠的高薪資與經濟效益將會擴及熊本與全日本，歡迎台積電持續興建JASM熊本二廠。日本推動半導體政策，接下來會展現真正實力，促進半導體產業復興。

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