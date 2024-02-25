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晶片需求增 台積切入全球汽車供應鏈

記者 簡永祥、馬瑞璿
台積電海外製程布局。(資料來源／財經中心)
台積電海外製程布局。(資料來源／財經中心)

對台日兩地半導體產業而言，台積電日本熊本廠的開幕具有畫時代里程碑意義；而且從台積電的角度來看，有了日本廠的助力，不僅可以分散地緣政治風險，也可切入全球汽車供應鏈，更可貼近客戶，對於台積電來說，百利而少害。

台積電創辦人張忠謀早在2019年時就已經對外揭示地緣政治風險帶來的危機，確實，觀看過去五年，地緣政治風險改變了全球自由貿易規則，而在科技高速發展時代，誰掌握半導體製造，誰就能夠在全球科技圈、半導體界掌握話語權，這讓美國、德國、日本對於半導體製造相當重視，無論是哪一國家，都開始接觸台積電，希望能夠將台積電成功的營運模式複製到當地。

因應地緣政治風險變化，台積電也開始進行海外設廠，而在這麼多廠之中，日本熊本是第一個開幕的。熊本廠的開幕，不僅可以分散地緣政治，還能讓台積電順利更進一步貼近車用晶片市場。

現代汽車之中，無論是傳統油車、油電車還是電動車，都因為汽車電子而需要大量的晶片，在未來的自駕車時代更是如此，自駕車的到來，將會推升晶片的需求大幅成長。

目前日本已制定全力朝AI發展的策略，計畫2035年日本國內有六成比重將全數為電動車的政策，此一高度智慧趨勢，對高速運算晶片需求增加，未來仰賴10奈米以下的車用晶片持續增加。這意味著車用晶片有極大商機。

然而，過去汽車晶片在台積電比重不到百分之三，加上豐田的車用晶片從來不外包，幾乎都是自己掌握晶片來源，因此台積電很難在汽車領域大展拳腳。如今，台積電在日本設廠後全然不同了，熊本二廠尤其關鍵。

熊本二廠在股東結構和投資金額都做了相當大調整，首先，合資的JASM公司成員除原本的索尼半導體、電裝株式會社，新增豐田汽車，這意味豐田汽車有望包下台積電日本熊本二廠大部分產能。除為日本當地車廠生產晶片之外，而台積電也有望因著生產日本汽車晶片，進一步靠近全球知名汽車大廠，從而拓展車用領域市場，為台積電增添全新營運動能。

台積電 晶片 日本

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