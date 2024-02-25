蘇丹紅肉乾、菜䔕餅 流向15縣市 急令業者下架
含致癌成分「蘇丹紅」辣椒粉食安問題再擴大，台中市食安處追查發現，龍井區金安記食品廠使用73公斤新北保欣企業問題辣椒粉，製成香辣豬肉乾、香辣豬肉絲共6739公斤，銷售至15縣市，已通知下游42家業者下架回收，但多數都已被消費者食用；苗栗也有業者採購同批產品，製成菜䔕餅販賣，通報各縣市清查中。
送檢的金安記紅辣椒，檢出蘇丹色素三號20 ppb，依法規標準為不得檢出；金安記製成「香辣豬肉乾」（有效日期為2024年8月10日至2025年2月6日，以及「香辣豬肉絲」（有效日期2024年8月9日至2025年2月5日）兩產品。
食安處表示，新北市衛生局查獲保欣企業自中國大陸河南省三禾藥業進口紅辣椒原料，檢出蘇丹色素三號，食安處查出金安記食品廠也向保欣進購325公斤紅辣椒原料，但和新北衛生局提供的批號不同，「可能新北誤植批號，也可能是另一批原料出問題」。食藥署則說，恐是第四批問題產品，將待釐清。
食安處指出，問題原料製成商品主要銷售到六都和新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、花蓮、宜蘭及金門15縣市，已通知各縣市衛生局協助當地業者回收下架工作。
雙北和花蓮昨天發動稽查，新北市衛生局稽查六家業者，其中一家進貨102公斤豬肉乾，已全數售完無庫存；另五家未營業，將持續稽查。
北市要求轄內二家雜貨行下架相關產品共10包，但其中一家已賣出168包，另一家還在清點；也有多家未營業，暫時難以追查。
花蓮縣衛生局查出縣內有三家雜貨商銷售相關產品，立即通知全面下架，至於有多少已流入市面正清查中；宜蘭查獲579包，另預防性下架不同批號、同品項產品30包；高雄市衛生局指出，有五家業者共進貨193.8公斤，已監督業者下架回收。
另外，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，混合保欣公司紅辣椒粉，製成菜䔕餅、白胡椒棒。苗栗縣衛生局稽查發現，菜䔕餅110公克僅販售全聯，已出貨1802箱；30及65公克規格通路皆為一般食品中盤商，已出貨2500箱。白胡椒棒出貨192箱。
全聯強調，目前已將商品下架，消費者若有疑慮，可拿原交易發票回店，將全力協助辦理退貨。
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