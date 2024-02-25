蘇丹紅肉乾、菜䔕餅 流向15縣市 急令業者下架

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流向全台，受影響產品增加，南市府衛生局追查多處流向。(圖／南市衛生局提供)

含致癌 成分「蘇丹紅」辣椒粉食安問題再擴大，台中市食安處追查發現，龍井區金安記食品廠使用73公斤新北保欣企業問題辣椒粉，製成香辣豬肉乾、香辣豬肉絲共6739公斤，銷售至15縣市，已通知下游42家業者下架回收，但多數都已被消費者食用；苗栗也有業者採購同批產品，製成菜䔕餅販賣，通報各縣市清查中。

送檢的金安記紅辣椒，檢出蘇丹色素三號20 ppb，依法規標準為不得檢出；金安記製成「香辣豬肉乾」（有效日期為2024年8月10日至2025年2月6日，以及「香辣豬肉絲」（有效日期2024年8月9日至2025年2月5日）兩產品。

食安處表示，新北市衛生局查獲保欣企業自中國大陸河南 省三禾藥業進口紅辣椒原料，檢出蘇丹色素三號，食安處查出金安記食品廠也向保欣進購325公斤紅辣椒原料，但和新北衛生局提供的批號不同，「可能新北誤植批號，也可能是另一批原料出問題」。食藥署則說，恐是第四批問題產品，將待釐清。

食安處指出，問題原料製成商品主要銷售到六都和新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、花蓮、宜蘭及金門15縣市，已通知各縣市衛生局協助當地業者回收下架工作。

雙北和花蓮昨天發動稽查，新北市衛生局稽查六家業者，其中一家進貨102公斤豬肉乾，已全數售完無庫存；另五家未營業，將持續稽查。

北市要求轄內二家雜貨行下架相關產品共10包，但其中一家已賣出168包，另一家還在清點；也有多家未營業，暫時難以追查。

花蓮縣衛生局查出縣內有三家雜貨商銷售相關產品，立即通知全面下架，至於有多少已流入市面正清查中；宜蘭查獲579包，另預防性下架不同批號、同品項產品30包；高雄市衛生局指出，有五家業者共進貨193.8公斤，已監督業者下架回收。

另外，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，混合保欣公司紅辣椒粉，製成菜䔕餅、白胡椒棒。苗栗縣衛生局稽查發現，菜䔕餅110公克僅販售全聯，已出貨1802箱；30及65公克規格通路皆為一般食品中盤商，已出貨2500箱。白胡椒棒出貨192箱。