小兄妹的魔鬼課表 國家與家長的教育功課

台北市一家美語補習班貼出一對國小兄妹日常作息，上學之外的時間，幾乎全被數學、英語、練琴塞滿，一天睡不到6.5小時，晚餐和學校功課都在車上抽空完成，周六另有作文和游泳課程，周日同樣行程滿檔。整周全天的密集課表，引發網路熱議，台北市教育局 已向學校關心孩子狀況，教育部 長潘文忠也呼籲家長兼顧孩子身心整體發展。然而，一張小兄妹的課表，國家和家長在教育權上都還有許多功課。

補習班盛讚這對小兄妹是學校知名風雲人物，各種學科競賽經常名列前茅，音樂表現也很傑出；對於小兄妹每天都被塞著滿滿的各種學習與練習，有些人覺得孩子很苦，但他們的媽媽說，兄妹兩人「樂在其中」。不過，小兄妹的「日常生活」，讓人歎為觀止，密密麻麻的學習課表，也被形容為「魔鬼學習行程」。小兄妹就讀學校則指兩人學習正常，在校表現良好及健康，只是家長對孩子有較多期待，對教育選擇也有規畫。

每個父母對子女都有不同的期待，也各有不同的教養方式，只要不涉及虐待或傷害，不損及兒童權利與福祉，父母的教育選擇權應受尊重。許多人為小兄妹感到不捨，對其父母的安排不以為然，但也有人欽羡力挺，而學校也說兄妹在校正常，補習班和家長更稱孩子學習快樂。其實，小兄妹的學習課表，不僅反映家長價值與社會觀念，更涉及教育體制與國家責任。

許多人質疑，小兄妹有睡飽嗎？有時間玩嗎？運動夠嗎？為何連晚餐都只能在車上匆匆解決？甚至，練琴練到半夜，不會擾鄰嗎？尤其小兄妹睡眠時間明顯不足，醫師就指出，6到13歲兒童每晚需9至11小時的睡眠，否則對孩子的發育、學習、記憶、情緒、行為和健康都會產生負面影響，建議家長重新安排他們的生活作息，這對孩子的長期發展和福祉至關重要。

外界也懷疑這是小兄妹的真實意願，或者只是以父母的意見為意見？許多父母望子成龍、望女成鳳，往往將自己的價值與期待加諸孩子身上，卻讓孩子相信那也是自己的目標。虎媽習慣高壓，但孩子長時期面臨緊繃的學習壓力，難保不會彈性疲乏，失去續航力，甚至在進入青春期後引發反抗與衝突。許多專家都曾提醒，教育不應揠苗助長。

較少人關注但同樣重要的是，小兄妹可以自由玩耍嗎？遊戲是兒童的天性和基本權利，也是兒童最重要的學習。聯合國《兒童權利宣言》宣示：兒童應有遊戲娛樂之充分機會，社會與政府當局應盡力促進此項權利之享受。《兒童權利公約》也規定，兒童享有休息及休閒之權利，有從事適合其年齡之遊戲與娛樂活動之權利，以及自由參加文化生活與藝術活動之權利。我國在馬政府時期就通過《兒童權利公約施行法》，第二次國家報告條約專要文件並提到兒少表意權以及睡眠、休息、休閒權之重要性。國家的公共責任在此不容退卻。

家長有教育選擇權，國家也有保障兒少健康、發展與福祉的職責，尤其更該注意社會流動停滯與階級固化的問題。小兄妹在補習班一年共40萬的學費，不是一般家庭負擔得起。雖然這些家長主要是想把孩子送出國念書，但我們教改後的升學 體制，同樣是鼓勵學生以金錢堆疊出來的漂亮學習履歷，來搶占更好的升學機會；國立頂大的學生也多數來自較佳社經地位的家庭。弱勢家長談不上教育選擇權，孩子更不易翻身，只能世代複製貧窮。保障國民學習權的平等，教育部不能推卸責任。