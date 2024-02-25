3姊弟被撞 服刑父探視 小女兒心律波動

彰化縣伸港鄉國小3姊弟遭休旅車撞上，2姊妹命危，服刑中的陳姓男子23日在戒護前往醫院探視2名女兒。(圖／民眾提供)

彰化縣伸港鄉國小陳姓三姊弟日前走行穿線遭無照駕駛的蕭姓老翁撞上，造成姊妹二人命危，由於姊弟屬弱勢家庭，父親也因案在台中監獄 服刑，中監得知後，前晚以最速件由矯正署核准陳男昨天前往醫院探視女兒，陳男穿上防護衣進到加護病房，呼喊女兒名字「爸爸來了」，院方觀察小女孩在父親來過之後，心律監測出現明顯起伏。

據了解，陳父因案被判刑五年多，到中監服刑一年多，得知三名子女遭撞重傷十分焦急。中監昨戒護帶他探視女兒二個多小時後，情緒相當低落，中監也加強心理輔導。

這起重大車禍造成小學四年級、三年級的姊妹二人命危，兩人昏迷指數都在3分，八歲妹妹送往彰化基督教醫院治療，彰基總院長陳穆寬表示，患者目前狀況仍不穩定，但生命力強韌已撐過24小時。

彰基指出，陳父換上防護衣到加護病房，除詢問女兒病情，也呼喊女兒名字，其餘並沒有多談；醫護事後觀察八歲妹妹的心律監測在父親來過之後忽高忽低，像是心律不整，似乎對親人的呼喊出現反應，院方也難解釋這種情況。

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文說，前天妹妹一度危急，出現腦部極度不穩定時會有的尿崩症狀，用藥後症狀消失；患者因有嚴重雙側氣血胸和腦部損傷，希望在團隊救治下有奇蹟出現，未來48小時是關鍵。在秀傳醫院救治的姊姊，醫院持續提供支持性治療，並定時護理照護，穩定生命徵象。

三姊弟因屬單親中低收入 戶，彰化縣府前天開設捐款專戶，到昨天捐款金額已近百萬元台幣。縣府社會處指出，捐款會用來協助三姊弟後續的醫療及生活照顧，目前醫療費已由醫院全額吸收，並將協助日後復健，後續縣府也將連結法律資源，協助車禍求償。

當地民代都認為，肇事路段的規畫較適合車輛，對行人較不友善，負責養護的公路局彰化工務段將邀專家學者擬訂退縮行穿道等改善對策。

肇事的蕭姓老翁昨表示，因沒有念書、不識字，擔心駕照 考不過，所以都沒去考，撞到孩子很自責，不斷求神保佑他們度過難關。

蕭姓老翁說，發生這樣事大家都不願意，他自認有疏失，當天是去線西找朋友，晚上6點多天色漸昏暗，他因綠燈直線往前開，自己有歲數不可能開太快，沿路開建國路有分隔島稍微遮蔽，順著過來三個孩子突然跑過去，他看到時已經撞上。

老翁的妻子說，該路口的斑馬線彎得很特殊，加上小孩子並排用跑的才來不及。老翁也說，自己身體需要洗腎，還碰到這樣的事，精神很不好，若有看到人過去即使是綠燈也會停下來，但實在來不及，這幾天拜神希望孩子度過難關。