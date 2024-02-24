台積電熊本廠開幕 劉德音：致力半導體綠色製造

台積電熊本廠JASM 24日開幕，董事長劉德音感謝日本政府大力支持。他表示，未來會秉持對社會ESG承諾，善用在地採購打造穩健半導體供應鏈，致力半導體綠色製造。(中央社)

台積電 熊本廠JASM開幕，董事長劉德音表示，感謝日本 政府大力支持，打造具競爭力的投資環境，未來會秉持對社會ESG承諾，善用在地採購打造穩健半導體供應鏈 ，並會珍惜土地，致力半導體綠色製造，共同努力帶動半導體產業再創高峰。

台積電熊本廠今天舉辦開幕典禮，劉德音、台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家、日本眾議員萩生田光一、甘利明，以及索尼、電裝株式會社高層都出席；日本首相岸田文雄並未出席，是透過預錄影片祝賀。

開幕活動由JASM發展歷程影片揭開序幕，劉德音說，感謝日本政府大力支持，相關政府機構打造JASM具競爭力投資環境至關重要，包括首相岸田文雄、九州經濟產業局、菊陽町等提供各項無縫協助。

劉德音同時感謝合作夥伴索尼及電裝株式會社分享日本在地經驗，讓JASM順利融入當地社區，很高興能參與拓展計劃。

他說，JASM自2022年4月開始興建以來，保持良好進展，感謝鹿島公司提供的支持，以及供應鏈夥伴和JASM全體員工，今天的開幕典禮是共同努力成果。

展望未來，劉德音說，JASM會秉持台積電對環境、社會及公司治理（ESG）承諾，善用在地採購，打造穩健半導體供應鏈，JASM會像熊本在地居民一樣珍惜土地，致力半導體綠色製造，承諾100%使用再生能源，節約地下水，確保水資源涵養及再利用。

劉德音表示，JASM將在熊本創造超過3400個高科技專業工作機會，並會持續招募優秀人才，期待JASM成為對九州熊本帶來正面影響的企業之一，共同努力帶動半導體產業再創高峰。