台電增資1001億 小股東轟政府錯誤政策釀虧損

台電23日召開股東臨時會，提出1001億元私募案，民股股東認為台電是「多數暴力」稀釋小股東權益，輪番上台發言並拉布條抗議。（記者林俊良／攝影）

雖然小股東輪番砲轟，台電股東臨時會23日仍順利通過1001億元（台幣，下同，約33億美元）的現金增資案，並由「大股東」經濟部認足。經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，希望1001億元股款能盡快撥付，長期而言，要尋求改善台電財務的方法，並同意研議小股東爭取台電向小股東買回股票的意見。

台電23日召開股東臨時會，提出1001億元的私募案，私募普通股由經濟部認足，台電實收資本額將提高至5800億元，但民股小股東直轟台電是多數暴力，甚至開會通知拖延過年長假前一天寄，讓他們上周五、六才收到開會通知，很多人趕不及回來開會，現場還拉起「土匪政府掏空台電王美花下台」的白布條。

股東臨時會由曾文生主持，會議主要是針對私募普通股增資計畫提報討論；台電規畫「穩定供電建設方案」增資計畫爭取政府投資 ，今年度中央政府總預算 案經濟部已納編增資台電1000億元，加上去年增資預算餘1億元未執行，整合於2024年辦理現金增資，發行新股1001億元。

小股東對於台電連續兩年現金增資感到不滿，認為政府能源政策錯誤，導致台電經營虧損，增資稀釋了小股東的權益，對他們非常不公平；有小股東表示，他是台電退休 員工，能源政策錯誤應由政府出錢直接補貼，而不是現金增資；也有小股東抱怨沒拿過股利。不過，有股民表示支持，認為政府全額認足，是政府拿自己的錢來救台電，以私募增資方式救台電，所以支持增資案。

由於小股東所持股權占比極少，增資案最後是以表決方式，99.74%贊成通過。曾文生表示，針對小股東提出的意見，台電都受理了，接下來會進一步整理可能成形的政策，例如，小股東希望台電買回股票等建議，「經濟部會認真研議」。

對於台電財務危機，經濟部長王美花23日表示，有人認為台電虧損因為能源政策，但經台電試算、並套用2015年能源結構情境，導致台電虧損的原因，確實是因燃料成本大漲。

台電指出，俄烏戰造成全球燃料價格飆漲，台電發購電燃料成本連兩年超過6000億元（約189億美元），與過去相比更是兩倍以上。即使以2015年核能占比16％情況來看，以當年發電結構套用現今燃料成本計算，燃料成本仍會增加至近6000億元，每度電售電成本增至近4元，顯見燃料成本大增仍為虧損主因。