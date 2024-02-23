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台積電進駐日本熊本 當地唯一百貨公司熱賣新竹米粉、工研烏醋

中央社／記者楊明珠熊本24日專電
位於熊本市北區的「鶴屋FOODY ONE楠店」是一家大型超市，附近有台積電熊本廠的員工及眷屬居住的社區。該店店長上田侑樹表示，去年8月推出台灣食材區，台灣茶葉、八寶粥售況佳。(中央社)
位於熊本市北區的「鶴屋FOODY ONE楠店」是一家大型超市，附近有台積電熊本廠的員工及眷屬居住的社區。該店店長上田侑樹表示，去年8月推出台灣食材區，台灣茶葉、八寶粥售況佳。(中央社)

台積電今天將舉行熊本廠開幕典禮，為善待台積電員工及眷屬，熊本唯一百貨公司「鶴屋」及其子公司的超市設台灣食材專區，目前新竹米粉、工研烏醋熱賣。

此外，鶴屋月底將舉辦大型台灣美食活動，邀9名台灣廚師展手藝。

台積電在熊本設廠，使得熊本與台灣的關係變得很密切。長期致力於台灣與熊本交流的熊本縣商工會議所連合會會長久我彰登是熊本唯一的大型百貨公司鶴屋的董事長，日前他表示，2月底將在鶴屋舉辦台灣與熊本美食活動，為了讓熊本縣民品嚐到台灣美食，特別邀請9名廚師到場發揮廚藝。

鶴屋位於熊本縣熊本市中央區，台灣女孩許妙鸝在鶴屋顧客服務部的免稅櫃台為顧客辦理退稅手續，她也為外國客人做中、英文口譯，平常會接觸台灣的客人及其他國家的客人，特別是台積電進駐熊本後，台積電的員工及眷屬有時會帶著從台灣來熊本觀光的親友來辦退稅手續。

台積電熊本第一廠24日下午舉行開幕式。熊本市的一家書店設有半導體書籍專區，上面寫...
台積電熊本第一廠24日下午舉行開幕式。熊本市的一家書店設有半導體書籍專區，上面寫著全球半導體代工龍頭TSMC進駐熊本縣菊陽町， 如果是熊本縣民，現在絕對要知道這家企業。(中央社)

許妙鸝23日在接受日本放送協會（NHK）的採訪後，特別為中央社記者介紹鶴屋百貨公司的台灣美食專區。她表示，新竹米粉、工研烏醋販賣的情況相當好，她個人則比較喜歡沙茶醬，因為那是吃火鍋必備，是台灣的靈魂沾醬。

受到台積電進駐熊本的影響，台灣食材專區的商品正慢慢增加中。專區的位置目前固定，會注意暢銷的程度不一，商品將稍做調整。

位於熊本市北區的「鶴屋FOODY ONE楠店」是一家大型超市，附近有台積電熊本廠的員工及眷屬居住的社區。除了一些台積電先遣部隊已到熊本之外，去年8月起台積電員工包括眷屬在內約750人到熊本，有一部分人士居住在這家超商附近的熊本市營楠社區。

鶴屋FOODY ONE楠店設有台灣物產專區。該店店長上田侑樹對中央社表示，去年8月10日左右推出台灣物產專區，賣得最好的是台灣茶葉、八寶粥，就連日本顧客也來買。

上田說，有時傍晚時分可看到台積電員工眷屬帶著小孩前來，看起來很享受購物樂。台積電員工及眷屬的住家（宿舍）就在附近，來這家超市購物者超乎他預期。超市員工與台積電員工及眷屬交流，覺得這些外國人日文說得很好。

這家超市在台灣區一旁還設有一個小小的區，張貼著牌子寫著，適合帶回台灣的土產（伴手禮）。上田表示，聽台灣同事的說，台灣民眾對於吉祥物「熊本熊」的印象很深，所以這小小專區介紹以「熊本熊」為主的商品。有商品上方用中文寫著：「日本味噌湯簡單易做」、「一箱八袋可以分享給朋友」。

負責鶴屋海外進出口事業的子公司甘夏Royal的社長岩下晉也對中央社表示，台積電員工眷屬的家人從台灣來時，會買什麼物品返國，超市正在摸索，這項販售才實施了約半年左右，漸漸知道什麼伴手禮的銷售的好。

至於台灣美食專區的商品，是向在日本的貿易商調度，上架販售。此外，也從台灣直接進口，去年也舉辦了台灣食品宣傳活動，現在他也計畫將熊本商品出口到台灣，將與高雄的阪神百貨、台北的高島屋合作。

他表示，從事台日商品進出口後，才知有些商品通關手續曠日廢時。基於食安考量，商品通關手續嚴格是理所當然的，但因為有些商品有賞味期限（有效期限），很期盼通關能更快速一點。

台積電員工及眷屬旅居熊本，除了想吃台灣美食解鄉愁外，有些人面臨一些生活上的困擾。 許妙鸝表示，聽說語言不通的問題讓台積電員工及眷屬感到困擾，有聽說他們好像有安排一些學習日文的課程。

她聽說，旅居熊本的台積電員工及眷屬不知如何搭公車、垃圾分類的問題。比較重要的是看醫生，因語言不太通，無法精確地和醫師溝通或傳達自己的身體狀況，她聽說在醫療方面，很缺翻譯人手。

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