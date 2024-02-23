我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

健保砍藥價 600萬慢性病患恐沒藥用

記者李青縈、賴昀岫／台北23日電

衛福部健保署22日公布今年藥品價格調整最新結果，調整後為健保減少支出55.3億元（台幣，下同，約1.7億美元），整體調幅為2.8%，新藥價於4月1日上路，此次藥品價格調整主要有三類，分別是心臟血管藥品、神經系統藥品及全身性抗感染劑。健保署表示，省下來的藥費挹注於新藥、新科技，但藥界擔心，老藥恐退場，影響慢性病患用藥權益。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保民國102年（2013年）起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案」（DET），預設每年藥費支出目標值，並考量藥品需求、必須性及基本價保障等，例行性調整藥費，此次調降4551項、調升17項，不調整9500項，調降品項為方案上路來最少的一次。

黃育文說，此次藥價調整最大的三類，分別為心臟血管、神經系統、全身性抗感染劑用藥。就單項藥品調降方面，前三名依序為治療大腸直腸癌的「癌治佳靜脈輸注濃縮液」，從1支2504元降至1623元，調幅達35%；乳癌治療用藥「萊特汝膜衣錠」調降二成八，1錠從36.6元降到26.5元；胃及十二指腸潰瘍治療藥品「強生妙治胃顆粒」降幅二成七，每錠36.4元降到26.6元。

單項藥品調漲方面，以降低心肌梗塞跟中風的「克壓脂膜衣錠」調漲最多達到兩成，1錠從8.6元調升至10.3元；用於癌症療程跟其他止吐藥劑併用的「治敏吐膠囊」則調升1成9，從351元調高到416元。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說 ，這次被砍價的藥品，以健保給付超過15年的「老藥」占93%最多，且幾乎都是慢性病用藥，使用患者更高達600萬人，「我看老藥被砍的價格，幾乎已離死亡邊緣不遠」，萬一藥商認為藥價不符成本，導致這些藥品相繼退出健保，民眾恐面臨無藥可用的情況。

黃金舜指出，社區藥局在供藥體系最末端，需要備藥、等醫師開處方，4月1日藥品給付價格調整，若3月31日前準備的藥，4月起必須降價，藥局因此不進藥，「民眾拿不到藥，應由誰負責？」

黃金舜說，新冠疫情剛結束、烏俄戰爭未歇、原物料又上漲恐導缺藥，若老藥相繼退出健保，「到時候，慢性病患者怎麼辦？」全聯會希望調整藥價時，新藥、老藥應要分開，避免互相排擠。

健保 藥局 中風

上一則

超車美廠 台積熊本2/24開幕 創五個第一

下一則

陸船員亡 海巡署：洽談撫慰金 家屬：不知真相怎談？

延伸閱讀

安森藍十字和藍盾基金會 捐款3萬元助社區

安森藍十字和藍盾基金會 捐款3萬元助社區
福全健保 推動健康平等 南加年度同比增長112%

福全健保 推動健康平等 南加年度同比增長112%
百科／員工願望首選 雇主全額承擔健保保費

百科／員工願望首選 雇主全額承擔健保保費
迎春年節展／中心健保 醫療保險答疑解惑

迎春年節展／中心健保 醫療保險答疑解惑

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨