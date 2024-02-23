大學搶開半導體學程 學界憂人才失衡

台積電 近年和不少大專校院合作開設半導體學程，22日於台師大召開說明會，學程提供半導體整合課程且無名額限制，修畢後可獲企業證書，申請職缺時保證有面試機會。

但學界認為，近年半導體學程猶如雨後春筍般冒出，科系就算改名也要和半導體沾上邊，大學形同半導體職訓中心，憂人才培育可能失衡。

台積電人才開發暨招募處管理師廖晨瑄表示，學程課程橫跨光電工程研究所、電機工程、機電工程、化學和物理系，其中選修包括半導體設備基礎。若學程平均成績達80分以上，修畢時可獲得台幣15萬元（約4762美元）獎勵金。

台師大電機工程系主任蔡政翰表示，部分學生選課時較茫然，因此和台積電一同規畫學程修課地圖，由業界來告知學生確切需要的核心能力。

近年科技業大缺工，為了提前育才搶才，各大廠陸續於台大、陽明交大等校設立半導體和前瞻電路設計等學程。

全教會副理事長張瓊方直言，「不能只有做電視機的人，也要有做電視節目的人」，教育不應只為特定產業服務，針對各專業領域，都應有合理的政策和人才培育方針。

升學 輔導平台大學問執行長魏家卉分析，近期不只半導體學程增加，不少科大甚至將光電工程、微電子工程，甚至化工或材料系都冠上半導體的名稱，人才培育可能失衡。

成大教務長沈聖智也說，半導體固然重要，但其背後也需要有機械製造等領域支撐，應鼓勵學生投入基礎工程為打底，否則產業可能失根。