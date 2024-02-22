黑白集／台電虧損爛帳 怪能源政策錯誤

蔡政府這回真的急了。每天，都有官員出來嚷嚷：「4月不漲電價不行！」經濟部長王美花說，不調電價，台電會有財務危機。閣揆陳建仁更好笑，他說我們要「感謝台電」，但台電需要反映成本。

問題是，台電虧損，是老百姓害的嗎？當然不是！台電發生財務危機，是蔡總統的能源轉型政策錯誤所致。蔡政府把便宜又乾淨的核能電廠逐一關掉，把核四燃料棒送走；然後進口昂貴的天然氣 來發電，又讓台電用核能三倍的價格去購買風電和光電。便宜乾淨的核電棄置，改用昂貴的天然氣和綠電，台電當然會虧損。

作為電力供應公司，台電要反映成本是應該的。但它過去多年無法反映成本，是老百姓害的嗎？當然不是！那是政府干預的髒手害的。明明訂有電價調整公式，可隨時依成本變化調高調低；但過去多年，蔡政府高層不斷插手干預要求凍漲，讓公式形同虛設。現在台電虧到受不了，就要漲價推給人民承擔，而且調幅劇烈，這不是政府害的嗎？

蔡政府八年，台灣電力變成一本爛帳，缺電、跳電問題不斷。這些年，台電盲目聽從外行領導，把自己的專業和尊嚴丟在腦後，讓自己的財務陷入天坑，還把中油財務也拖下水。現在，陳建仁要大家感謝台電，是感謝它的愚昧嗎？

要算台電這本帳，先算蔡政府的決策！